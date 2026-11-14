Dẹp loạn bất thành?

Người tính không bằng trời tính, những gì mà HLV Xabi Alonso thể hiện lúc này tại Chelsea chưa như kỳ vọng. Sau 10 vòng đấu, Chelsea xếp thứ 5 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 với 16 điểm. Đặc biệt, thất bại 0-1 trước đội cuối bảng Sunderland mới đây đẩy The Blues vào một cuộc hỗn loạn mới.

Huấn luyện viên Xabi Alonso. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia chỉ ra rằng, mùa trước Manchester United cũng chỉ đá giải quốc nội và kết quả là HLV Michael Carrick giúp đội cán đích ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh, đoạt vé dự UEFA Champions League. Trong khi phần còn lại của Ngoại hạng Anh bị sa lầy vào lịch thi đấu dày đặc, “Quỷ đỏ” thăng tiến mạnh mẽ nhờ lịch trình nhẹ nhàng hơn. Cũng nắm lợi thế tương tự như Michael Carrick mùa trước, nhưng HLV Xabi Alonso đang khiến Chelsea đi chệch hướng.

Khi nhìn vào đội hình mà HLV Xabi Alonso bố trí, người hâm mộ chỉ thấy những điều quen thuộc của Chelsea: Hỗn loạn và thiếu ổn định. Chiến thuật thiếu nhất quán, một số lựa chọn kỳ lạ và kết quả thi đấu bình thường là điều người hâm mộ nghi ngờ vào năng lực của HLV Xabi Alonso. Đây là vòng luẩn quẩn tại Chelsea đã lặp đi lặp lại trong mấy mùa giải qua, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa thể phá vỡ.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, Chelsea vẫn chưa thể định hình được bản sắc hay lối chơi rõ ràng. Thật khó để biết hàng thủ 4 người hoặc 5 người lý tưởng nhất của ông sẽ trông như thế nào. Trong bối cảnh tiền đạo Joao Pedro bị chấn thương, chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như ưa thích với sơ đồ không có tiền đạo cắm, thay vì sử dụng Danny Welbeck.

Việc thiếu vắng Joao Pedro là một tổn thất đáng kể, trong khi HLV Xabi Alonso cũng không có thủ môn số 1 Emiliano Martinez trong thời gian qua, nhưng đó không phải là căn nguyên của vấn đề. Chelsea đang sở hữu đội hình với nhiều tên tuổi lớn, nhưng HLV Xabi Alonso vẫn chưa thể tận dụng được tối đa nguồn lực này trong thời gian sớm nhất.

Vị trí thứ 5 hiện tại của Chelsea có thể chưa phải là kết quả báo động, nhưng với 16 điểm, thầy trò HLV Xabi Alonso hiện chỉ hơn đội xếp thứ 10 là Aston Villa đúng 3 điểm. Thử tưởng tượng Chelsea thi đấu chật vật trong chặng đua khốc liệt vào cuối năm, thứ hạng của đội bóng sẽ lạc trôi tận đâu?