Kỳ thủ 18 tuổi Việt Nam tạo 'địa chấn' tại giải cờ tướng thế giới

Chiều 13.11, nội dung đồng đội nam khép lại sau 7 vòng đấu với màn trình diễn ấn tượng của Phan Huy Hoàng. Dù đội tuyển Việt Nam không thể giành chức vô địch đồng đội nhưng kỳ thủ 18 tuổi vẫn trở thành điểm sáng lớn nhất giải đấu bằng phong độ gần như hoàn hảo.

Huy Hoàng (áo vàng) giành tấm HCV cá nhân danh giá. Ảnh: LĐCTVN

Trước giải, Trung Quốc mang đến Singapore lực lượng rất mạnh với bộ ba Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần. Trong đó, Mạnh Phồn Duệ đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng cờ tướng Trung Quốc, còn Lưu Bách Hoành từng vô địch châu Á.

Tuy nhiên, trước những đối thủ danh tiếng, Huy Hoàng không hề lép vế. Ở cuộc đối đầu với Trung Quốc tại vòng 3, kỳ thủ Việt Nam xuất sắc cầm hòa Lưu Bách Hoành dù phải đi hậu. Đây cũng là trận hòa duy nhất của Huy Hoàng trong hành trình chinh phục giải đấu.

Sáu ván còn lại, tài năng trẻ của Việt Nam đều giành chiến thắng. Đặc biệt, ở vòng đấu cuối cùng, Huy Hoàng tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Hồng Húc Tăng của Đài Bắc Trung Hoa trong thế đi hậu.

Với thành tích 6 thắng, 1 hòa, đạt 13 điểm và hệ số 58, Phan Huy Hoàng đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân, giành HCV và vượt qua Như Nhất Thuần của Trung Quốc đúng 1 điểm.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã có một giải đấu thành công. Ảnh: LĐCTVN

Nguyễn Minh Nhật Quang cũng có giải đấu thành công khi xếp thứ ba với 12 điểm, chỉ kém Như Nhất Thuần về hệ số phụ. Hai kỳ thủ Trung Quốc Mạnh Phồn Duệ và Lưu Bách Hoành lần lượt đứng thứ tư và thứ năm.

Ở bảng đồng đội, Phan Huy Hoàng cùng Nguyễn Minh Nhật Quang và lão tướng Diệp Khai Nguyên giúp Việt Nam giành vị trí á quân với 11 điểm, xếp sau Trung Quốc (13 điểm).

Đáng chú ý, tại giải đấu năm nay, danh hiệu dành cho người đứng đầu bảng cá nhân được trao bằng HCV, tương đương vị trí thường được gọi là "xạ thủ vương" trong cờ tướng đồng đội.

Thành tích tại Singapore tiếp tục nối dài dấu ấn của Huy Hoàng sau khi kỳ thủ trẻ này vô địch toàn bộ các nội dung dành cho lứa tuổi U18 tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia 2026, từ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh đến cờ chớp, ở cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Chiến tích ở tuổi 18 cho thấy cờ tướng Việt Nam đang sở hữu một tài năng trẻ giàu triển vọng.