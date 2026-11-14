Manchester United, khi nhà dột mái

Kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay năm 2013, MU đã chi tổng cộng 120 triệu euro để tuyển dụng và sa thải HLV (không tính tiền lương đã trả). Carrick là người thứ 8 nhận gói bồi thường sa thải, sau David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Ten Hag, Rangnick, Amorim. Vấn đề của MU có lẽ không nằm ở băng ghế huấn luyện, thậm chí cũng chẳng phải câu chuyện tài chính. Sự quản lý yếu kém của ban lãnh đạo và chủ sở hữu MU mới là điều đáng bàn nhất.

Bên ngoài sân vận động Old Trafford của Manchester United.

Đầu tiên là David Moyes ký hợp đồng 6 năm, khi bị sa thải, MU mất 5,8 triệu euro, thêm 3 triệu euro nữa cho các cộng sự của ông. Tiếp theo là Van Gaal khiến MU mất thêm 10 triệu euro. Thay Van Gaal là Mourinho, người giúp MU giành League Cup và Europa League. Mourinho bị sa thải năm 2018 và "Quỷ đỏ" tốn 24 triệu euro tiền mời ông về và đền hợp đồng. Sau đó là Solskjaer 11 triệu euro, Rangnick là 17,5 triệu euro, Ten Hag là 12,5 triệu euro, Amorim là 20 triệu euro. Cuối cùng, phí mà MU trả khi sa thải Carrick khoảng 8 triệu euro. Và nếu muốn có Pochettino như lời đồn rộng rãi đang lan khắp nước Anh, MU cần thêm khoảng 10 triệu euro.

Câu chuyện đến đây quá rõ ràng, việc thay HLV không phải giải pháp tốt, dù MU đã làm tất cả mọi thứ có thể, kể cả phải sa thải 322 nhân viên để tiết kiệm từng đồng. Mái nhà vẫn dột, nước chảy xối xả như một ngọn thác cũng sửa chữa kiểu vá víu. 7 năm tài khóa vừa qua, MU lỗ tới 530 triệu euro. Chừng đó có thể đã là quá đủ cho một “doanh nghiệp” giàu có, vung tiền như ném qua cửa sổ, rồi thu lại hiệu quả thì gần như bằng 0. Nhưng thực tế câu chuyện vẫn còn tiếp diễn.

Trong 10 năm qua, MU là câu lạc bộ chi tiền mua tân binh nhiều thứ 3 giải Ngoại hạng Anh với tổng cộng 2,06 tỷ euro, chỉ ít hơn Chelsea (3,12 tỷ euro) và Manchester City (2,58 tỷ euro). Rất nhiều cầu thủ chạm ngưỡng 100 triệu euro, hằng hà sa số cầu thủ vô danh có giá 40, 50 triệu euro hoặc hơn nữa. Nhưng rồi kết cục là chẳng ai để lại dấu ấn gì, tất cả chỉ dừng lại ở đẳng cấp những cầu thủ làng nhàng. Chính những bản hợp đồng vừa đắt vừa kém chất lượng khiến MU dần dà trở thành một đội bóng hạng trung. Trong 10 năm qua, khi bán đi cầu thủ, MU chỉ thu về hơn 500 triệu euro. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, MU là đội mua cầu thủ lỗ nhất châu Âu, khi những người họ mua về rồi bán đi khiến đội bóng mất khoảng 700 triệu euro. Nó cho thấy bản chất của MU quá kém cỏi trong việc chi tiền, tìm kiếm tài năng, bất ổn trong việc xây dựng một đội bóng có tầm nhìn, có chiến lược, có tư duy dài hạn.

Tác giả bài viết đã đến sân Old Trafford. Sân rộng lớn, hơn hẳn sân vận động Wembley (Hiệp hội Bóng đá Anh), Emirates (Arsenal) hay Stamford Bridge (Chelsea). Nhưng phía trong sân Old Trafford là sự xuống cấp tồi tệ. Mọi thứ được phủ lên một lớp sơn mới hào nhoáng, nhưng thực tế phía sau đó là một hệ thống, kết cấu èo uột. Một cái mái thủng cũng không sửa chữa đến nơi đến chốn thì liệu MU có thể tái tạo lại một đế chế đang dần suy tàn?

Phía mặt chính của sân Old Trafford, toàn bộ mặt tiền của sân là nơi đặt tượng của các huyền thoại câu lạc bộ. Sir Alex Ferguson đứng ngay đó. Bộ 3 “The United Trinity” gồm George Best, Denis Law, Sir Bobby Charlton cùng nhau hướng về sân vận động. Nhưng mặt tiền của Old Trafford thì toàn bộ là cửa hàng kinh doanh thương hiệu đội bóng. Muốn tìm về lịch sử MU cần đi vòng sang bên cạnh, còn chính giữa là những vị khách đến để tiêu tiền vào những vật phẩm đắt giá. MU giờ là tiền chứ không còn truyền thống, lịch sử hay quyền lực của một đế chế. Nó đã ở phía sau quá xa rồi. 13 năm không quá dài, chưa đủ để che mờ đi bóng dáng một huyền thoại, nhưng đủ để biến một đế chế trở nên tầm thường.