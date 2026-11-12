U23 Việt Nam mạnh đáng sợ với dàn tài năng trẻ HAGL

Minh Tâm lập cú đúp, Cao Hoàng Minh kiến tạo, còn Trần Gia Bảo mang về quả phạt đền để Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng.

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam, nhưng điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là dấu ấn đậm nét của các cầu thủ trưởng thành từ HAGL. Trên sân Pleiku, những gương mặt trẻ của đội bóng phố Núi không chỉ góp mặt trong đội hình mà còn trực tiếp tạo ra khác biệt, giúp U23 Việt Nam có một trận đấu thuyết phục trước đối thủ nhiều duyên nợ.

U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 trong ngày hội bóng đá phố Núi, với dấu ấn nổi bật của những tài năng trẻ HAGL. Ảnh: Linh Hùng

Người nổi bật nhất là tiền đạo Minh Tâm. Chân sút trẻ của HAGL lập cú đúp, lần lượt ghi bàn ở phút 18 và 45, góp phần giúp U23 Việt Nam tạo lợi thế lớn ngay trong hiệp một. Đáng chú ý, ở bàn thắng thứ hai, Cao Hoàng Minh là người kiến tạo để Minh Tâm hoàn tất cú đúp. Sự kết nối giữa hai cầu thủ HAGL cho thấy khả năng phối hợp đáng kỳ vọng của những nhân tố trẻ được đào tạo tại phố Núi.

Không dừng lại ở đó, Trần Gia Bảo cũng để lại dấu ấn khi được tung vào sân. Cầu thủ trẻ này mang về quả phạt đền cho U23 Việt Nam, tạo điều kiện để Williams Minh Hoàng ghi bàn trên chấm 11 m ở phút 87, khép lại chiến thắng 3-0 trước Thái Lan.

Như vậy, các cầu thủ HAGL góp dấu giày vào cả ba bàn thắng của U23 Việt Nam. Minh Tâm trực tiếp lập cú đúp, Cao Hoàng Minh kiến tạo, còn Gia Bảo tạo ra tình huống dẫn đến quả phạt đền. Đó là hiệu quả đáng chú ý, nhất là khi những cầu thủ này vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ trẻ.

Chiến thắng trước Thái Lan cũng mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Gia Lai. Giải đấu quốc tế được tổ chức tại Pleiku không đơn thuần là sân chơi giao hữu để các đội bóng kiểm tra lực lượng. Đây còn là dịp để HAGL tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được cọ xát với những đối thủ quốc tế, đồng thời đưa bóng đá trở thành một phần quan trọng trong hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương.

Với bầu Đức, bóng đá từ lâu không chỉ gói gọn trong thành tích của đội một HAGL. Ông từng đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ, xây dựng học viện và tạo môi trường phát triển cho nhiều thế hệ cầu thủ. Việc tổ chức giải đấu quốc tế tại phố Núi tiếp tục thể hiện mong muốn đưa Gia Lai trở thành điểm đến của những sự kiện bóng đá, nơi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, người hâm mộ được thưởng thức bóng đá chất lượng và hình ảnh địa phương được lan tỏa rộng rãi.

Giải đấu còn mang màu sắc riêng khi kết nối bóng đá với văn hóa bản địa. Những màn trình diễn cồng chiêng, múa xoang cùng sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân đã tạo nên không khí lễ hội trên sân Pleiku. Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, bóng đá trở thành cầu nối để quảng bá văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của vùng đất Tây Nguyên.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore vào tối 12/11. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng đến chiến thắng thứ hai, đồng thời tiếp tục kiểm nghiệm năng lực của những cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt. Với những gì Minh Tâm, Cao Hoàng Minh và Trần Gia Bảo thể hiện, HAGL mang đến nhiều hy vọng về một thế hệ kế cận giàu tiềm năng cho bóng đá Việt Nam.

Điều đáng chờ đợi là những tài năng ấy sẽ tiếp tục phát triển ra sao sau giải đấu. Bởi giá trị lớn nhất mà bóng đá Gia Lai hướng đến không chỉ là chiến thắng trước Thái Lan, mà còn là tạo cơ hội để những cầu thủ trưởng thành, đóng góp cho các đội tuyển Việt Nam.