Viktor Lê và quãng thời gian khó khăn sau khi chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Viktor Lê chuyển đến CLB PVF - CAND nhưng sau 7 trận vẫn chưa được thi đấu. Ảnh: CLB PVF - CAND.

Ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2026/2027, Viktor Lê chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để chuyển đến khoác áo PVF-CAND tại giải hạng Nhất quốc gia, với mong muốn mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp. Chàng tiền vệ được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng, góp sức giúp đội bóng hiện thực hóa mục tiêu giành quyền thăng hạng V.League.

Tuy nhiên, sự khởi đầu của Viktor Lê tại đội bóng mới lại không diễn ra như mong đợi. Sau 7 vòng đấu đầu tiên, tiền vệ này vẫn chưa thi đấu phút nào cho PVF-CAND. Nguyên nhân là anh dính chấn thương nặng trong một buổi tập trước khi vòng 1 khởi tranh.

Chấn thương khiến cựu tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa thể có trận ra mắt đội bóng mới. Ảnh: CLB PVF - CAND.

Theo thông tin mới nhất, Viktor Lê đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Đây là tín hiệu tích cực sau quãng thời gian dài tập trung hồi phục. Dẫu vậy, việc trở lại tập luyện chưa đồng nghĩa với việc tiền vệ này đã sẵn sàng thi đấu. Người hâm mộ vẫn phải chờ thêm để biết thời điểm anh có thể tái xuất sân cỏ.

Với một cầu thủ vừa chuyển môi trường thi đấu, việc vắng mặt ngay từ đầu mùa khiến quá trình hòa nhập bị gián đoạn. Viktor Lê chưa có cơ hội thể hiện năng lực trước ban huấn luyện, chưa thể tạo sự kết nối với các đồng đội và cũng không có những trận đấu thực tế để duy trì phong độ.

Việc chuyển từ V.League xuống giải hạng Nhất không đồng nghĩa với việc Viktor Lê có thể dễ dàng tìm được vị trí tại đội bóng mới. Anh vẫn phải trải qua quá trình thích nghi với lối chơi, yêu cầu chuyên môn và sự cạnh tranh trong đội hình PVF-CAND. Khi các đồng đội đã có 7 vòng đấu để thể hiện, tiền vệ Việt kiều lại chưa có cơ hội tham gia vào cuộc cạnh tranh ấy. Điều này khiến hành trình khẳng định bản thân của anh càng trở nên khó khăn.

Viktor Lê ăn mừng tấm HCV SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam.

Điều đáng tiếc nhất là chấn thương của anh đến đúng thời điểm bóng đá Việt Nam dành sự quan tâm lớn cho các cầu thủ Việt kiều. HLV Kim Sang-sik đang trong quá trình tìm kiếm, đánh giá những nhân tố Việt kiều có năng lực để bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Với kinh nghiệm thi đấu tại V.League, từng khoác áo các đội tuyển trẻ và khả năng chơi bóng kỹ thuật, Viktor Lê có cơ sở để nuôi hy vọng cạnh tranh một vị trí. Tuy nhiên, khi chưa thể thi đấu, tiền vệ này gần như không có cơ hội thể hiện năng lực và tạo dấu ấn chuyên môn.

Ở cấp độ trẻ, thời gian cũng không còn nhiều với tiền vệ sinh năm 2003. Việc dần bước qua độ tuổi U23 khiến cơ hội góp mặt ở những giải đấu này ngày càng trở nên hạn chế. Bởi vậy, Viktor Lê cần sớm trở lại để hướng đến mục tiêu khẳng định vị trí ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Người hâm mộ chờ đợi chàng Việt kiều sẽ sớm trở lại và có phong độ tốt như thời còn thi đấu cho đội bóng núi Hồng.

Trong bóng đá, trở lại sau chấn thương không đơn thuần là câu chuyện thể lực. Cầu thủ còn phải tìm lại cảm giác bóng, nhịp độ thi đấu và phong độ tốt nhất. Chặng đường phía trước sẽ là phép thử quan trọng, không chỉ với khả năng vượt qua chấn thương mà còn với bản lĩnh của cầu thủ sinh năm 2003 trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng ở bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ kỳ vọng cựu tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, trở lại sân cỏ và tiếp tục phát huy những phẩm chất từng giúp anh nhận được nhiều sự kỳ vọng.