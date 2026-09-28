Sát cơ sở, nâng chất phục vụ

Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh kiểm tra thực tế tại Trung tâm PVHCC xã Lộc Bình

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, trung tâm PVHCC cấp xã trở thành địa chỉ trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn nhiều TTHC cho người dân. Vì vậy, việc duy trì hoạt động ổn định, đúng quy trình, công khai, minh bạch, thuận tiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền vì dân.

Triển khai kế hoạch, từ ngày 21 đến ngày 23/9/2026, Đoàn công tác của Trung tâm PVHCC tỉnh đã làm việc với trung tâm PVHCC 6 xã: Hưng Vũ, Bình Gia, Thất Khê, Đồng Đăng, Na Dương và Lộc Bình. Nội dung làm việc tập trung vào một số nội dung: niêm yết, công khai TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bố trí vị trí làm việc của công chức tiếp nhận hồ sơ và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các phần mềm phục vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ; tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ...

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết: Qua làm việc trực tiếp, chúng tôi đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng đơn vị, từ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị đến quy trình nghiệp vụ và vận hành hệ thống; đây là những vấn đề nếu không trực tiếp trao đổi, hướng dẫn thì khó có thể tháo gỡ kịp thời.

Theo ghi nhận, các trung tâm PVHCC cấp xã đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì tiếp nhận, giải quyết TTHC; đội ngũ công chức dần thích ứng với mô hình mới, nhất là xử lý hồ sơ điện tử, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến. Một số đơn vị như: Bình Gia, Lộc Bình, Na Dương đạt 100% hồ sơ thanh toán trực tuyến và số hóa.

Bên cạnh đó, nhiều tồn tại hạn chế đã được chỉ rõ như tỷ lệ hồ sơ chậm hạn còn cao; mã QR niêm yết TTHC chưa đầy đủ thông tin; việc đôn đốc, cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn hoặc quá hạn chưa được duy trì thường xuyên... Từ đó, các “điểm nghẽn” được nhận diện rõ ràng, tạo cơ sở để các trung tâm PVHCC tiếp tục hoàn thiện.

Đơn cử, tại Trung tâm PVHCC xã Thất Khê, những nội dung liên quan đến quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử được đoàn công tác trao đổi cụ thể.

Bà Chu Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thất Khê cho biết: Việc đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở giúp đơn vị làm rõ những vướng mắc trong quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống. Qua hướng dẫn, trao đổi trực tiếp, cán bộ nắm rõ quy trình, hạn chế sai sót, chủ động hơn trong thực hiện.

Từ những vấn đề được chỉ ra, thành viên đoàn công tác hướng dẫn trực tiếp từng nội dung nghiệp vụ, đồng thời trao đổi cách xử lý đối với những tình huống phát sinh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Đại diện đơn vị Viễn thông Lạng Sơn, Mobifone Lạng Sơn cũng trao đổi, hỗ trợ xử lý những vấn đề liên quan đến hệ thống, thiết bị và hạ tầng phục vụ giải quyết TTHC.

Bà Phan Thị Biền, công chức Trung tâm PVHCC xã Na Dương chia sẻ: Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, có những người dân chưa quen thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử nên cán bộ phải hướng dẫn từng bước. Qua đợt làm việc, chúng tôi được trao đổi thêm về cách xử lý một số tình huống và thao tác trên hệ thống. Đây là những nội dung thiết thực, giúp chúng tôi tự tin hơn khi hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn công tác xuống làm việc trực tiếp tại trung tâm PVHCC các xã, phường, qua đó kịp thời nắm bắt, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Từ những buổi làm việc trực tiếp, những vấn đề phát sinh tại cơ sở được nhận diện rõ hơn, giải pháp cũng được trao đổi sát thực tế hơn. Đây là cơ sở để Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp tục đồng hành cùng các trung tâm PVHCC cấp xã, từng bước hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ, khai thác hiệu quả các nền tảng số, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.