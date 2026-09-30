Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở

Theo đánh giá của Sở Y tế, sau 9 tháng triển khai thực hiện, các TYT cơ bản duy trì ổn định tổ chức bộ máy, nhân lực và hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, các trạm vẫn cần thêm sự hỗ trợ để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Khối lượng công việc lớn

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Hiện nay, các TYT được tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 43/2025/TT-BYT (được sửa đổi bởi Thông tư số 53/2025/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TYT xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). TYT là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND cấp xã, có chức năng tham mưu, cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh, khám, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Dược sĩ Trạm Y tế xã Lộc Quang hướng dẫn người dân sử dụng thuốc sau khám bệnh tại trạm.

“Khối lượng công việc của các TYT hiện nay lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Bởi mục tiêu đặt ra là phải nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, giúp người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn, giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên” - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên cho hay: Để tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, ngoài gần 2,5 ngàn biên chế mà UBND thành phố đã giao cho 95 TYT, Sở Y tế đã chủ động rà soát, cân đối số biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để đề xuất UBND thành phố bổ sung 56 biên chế và 19 chỉ tiêu hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ cho các TYT. Đến nay, tổng số biên chế được giao cho các TYT là 2.554 biên chế.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã chủ động điều động 11 viên chức từ các đơn vị trực thuộc về công tác tại các TYT nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại một số TYT; thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm 4 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo TYT để từng bước kiện toàn đội ngũ quản lý, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của trạm.

Vẫn còn khó khăn

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, song quá trình triển khai mô hình TYT mới vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, mới có khoảng 30/95 TYT bổ nhiệm được lãnh đạo quản lý gồm: giám đốc và phó giám đốc TYT. Đối với các đơn vị còn lại, UBND cấp xã tạm thời phân công viên chức phụ trách hoặc công chức địa phương kiêm nhiệm để điều hành hoạt động của trạm.

Bác sĩ Bùi Thái Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc cho hay: Trung tâm được giao hỗ trợ 6 TYT trên địa bàn gồm: Xuân Phú, Xuân Lộc, Xuân Thành, Xuân Định, Xuân Bắc, Xuân Hòa. Mỗi trạm có từ 2-4 bác sĩ. Khó khăn hiện nay của các trạm là chưa kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Hiện chưa có trạm nào bổ nhiệm được chức danh giám đốc TYT, có 2 trạm do phó chủ tịch UBND xã đang kiêm nhiệm phụ trách trạm. Khối lượng công việc lớn, trong khi nhân lực còn thiếu ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả hoạt động và công tác quản lý, điều hành đơn vị.

Bên cạnh khó khăn về nhân lực, nhiều TYT còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và tài chính. Một số trụ sở TYT cũ đã xuống cấp hoặc không còn phù hợp với quy mô dân số sau sáp nhập. Trong khi đó, việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cần lộ trình và nguồn vốn đầu tư công trung hạn, chưa thể giải quyết ngay được. Năng lực thực hiện quy trình đấu thầu, mua sắm thuốc và vật tư y tế của các TYT còn rất hạn chế. Ngoài ra, hiện vẫn chưa có sự đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nên một số TYT gặp khó khăn trong xử lý số liệu.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Thi, phụ trách TYT xã Lộc Quang chia sẻ: Trạm rất mong muốn có thêm nhân lực, được đầu tư đồng bộ cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để có thể triển khai công tác khám, chữa bệnh cho người dân được tốt hơn. Bởi với những địa phương ở vùng sâu, vùng xa như Lộc Quang, nếu TYT đủ năng lực thực hiện được các kỹ thuật như: xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang thì người dân sẽ đỡ phải di chuyển lên tuyến trên xa xôi, tốn kém.

Hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị cho các trạm y tế

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm: Thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy ngành y tế, Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố giải thể 7 trung tâm y tế khu vực trực thuộc sở gồm: Long Thành, Long Khánh, Định Quán, Bù Gia Mập, Đồng Xoài, Hớn Quản và Phú Riềng. Tổng số nhân sự của 7 đơn vị giải thể là 354 người. Số nhân sự này sẽ được chuyển giao về cho 34 TYT trên địa bàn và một số đơn vị khác trực thuộc Sở Y tế. Trang thiết bị máy móc, tài sản của các đơn vị giải thể cũng sẽ được bố trí cho các TYT và các đơn vị khác nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng.

Thống kê của Sở Y tế, đến nay các TYT trên địa bàn thành phố có khoảng 2,4 ngàn cán bộ, nhân viên. Trong đó có 287 bác sĩ, 493 điều dưỡng, 353 dược sĩ, 336 hộ sinh, còn lại là các chức danh chuyên môn khác.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên, để đảm bảo nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ trong giai đoạn cao điểm khám sức khỏe toàn dân, sở đã có nhiều văn bản hướng dẫn các TYT xã, phường. Sắp tới, Sở Y tế sẽ luân chuyển, biệt phái một số cán bộ, bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực về công tác tại các TYT. Bên cạnh đó, sở đề nghị các bệnh viện đa khoa khu vực (được tổ chức lại từ các trung tâm y tế khu vực 2 chức năng) xem xét, điều động nhân lực về cho các TYT trước đây trực thuộc bệnh viện tùy theo nhu cầu của các TYT. Việc luân chuyển, điều động, biệt phái có thể trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến khi các TYT có thể đảm bảo được công tác khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Đối với việc khám sức khỏe cho trẻ nhỏ từ 0-6 tuổi theo chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân, Sở Y tế sẽ điều động bác sĩ ở tuyến trên về các TYT để hỗ trợ. Đối với công tác khám sức khỏe cho người trên 6 tuổi, các TYT có thể hợp đồng với các cơ sở y tế phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế sẽ điều động các bác sĩ ở các bệnh viện về hỗ trợ cho địa phương.