Bộ Nội vụ công bố 62 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BNV về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ, với 62 thủ tục thuộc 8 lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Bộ Nội vụ công bố 62 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Ảnh: VGP.

Theo quyết định, danh mục TTHC được phân loại theo từng lĩnh vực, xác định cụ thể số thứ tự, mã thủ tục và tên thủ tục. Qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc nhận diện, thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ; đồng thời làm cơ sở để các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thống nhất tổ chức thực hiện.

Trong tổng số 62 TTHC, lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ có 13 thủ tục. Đây là nhóm thủ tục liên quan đến công nhận ban vận động thành lập hội; thành lập hội; tổ chức đại hội; phê duyệt điều lệ; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể hội. Nhóm này cũng bao gồm các thủ tục về thành lập, hoạt động, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể quỹ.

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước có 12 TTHC, tập trung vào việc cấp, đổi, điều chỉnh Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đăng ký hợp đồng lao động; hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp giải quyết rủi ro, tranh chấp phát sinh.

Lĩnh vực Người có công có 11 TTHC, gồm các thủ tục về cấp, cấp đổi, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”; tiếp nhận, nuôi dưỡng người có công tại cơ sở quản lý; giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, cán bộ đi chiến trường B, C, K.

Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động có 10 TTHC, trong đó có các thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên; giải quyết giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lĩnh vực Việc làm có 8 TTHC, gồm các thủ tục cấp, cấp lại giấy phép làm việc cho lao động nước ngoài; thủ tục đối với công dân tham gia các chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Niu Di-lân, Ô-xtrây-li-a; báo cáo chuyên gia khoa học và công nghệ và công nhận chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Đối với lĩnh vực Công chức - Viên chức có 5 TTHC, gồm các thủ tục về thi tuyển, xét tuyển công chức; tuyển chọn chuyên gia, Kiến trúc sư trưởng và Tổng công trình sư.

Lĩnh vực Lưu trữ có 2 TTHC, liên quan đến sử dụng tài liệu lưu trữ dự phòng và công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương có 1 TTHC về kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Quyết định số 1057/QĐ-BNV đồng thời thay thế Quyết định số 965/QĐ-BNV ngày 28/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ.

Việc công bố danh mục mới nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận, trả kết quả đối với các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ, góp phần minh bạch hóa quy trình và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Mai Thu