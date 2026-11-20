Cụ thể, sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung vào Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm sau sáp nhập thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung; đồng thời đổi tên Phân hiệu Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập và đổi tên cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Công văn số 12805/BNNMT-TCCB ngày 06 tháng 11 năm 2026 và Công văn số 13060/BNNMT-TCCB ngày 13 tháng 11 năm 2026; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu, quyền và nghĩa vụ khác của Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung vào Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và tổ chức lại, đổi tên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.