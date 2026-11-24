UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 163 ngày 23/11 về danh mục các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, không bao gồm trường công lập chất lượng cao.

Theo quyết định, mức thu tiền ăn bán trú tối đa ở bậc mầm non là 22.000 đồng/trẻ với bữa sáng và 35.000 đồng đối với bữa trưa, bữa phụ.

Đối với học sinh tiểu học, THCS và THPT, mức thu tối đa là 25.000 đồng/học sinh/bữa sáng và 45.000 đồng/học sinh/bữa trưa.

Hà Nội chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Như vậy, mức trần tiền ăn bán trú cao nhất tại các trường công lập Hà Nội là 45.000 đồng/bữa, áp dụng với bữa trưa của học sinh phổ thông.

Ngoài tiền ăn, quyết định quy định mức thu tối đa đối với dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức thu tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm đối với bậc mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức thu tối đa là 12.000 đồng/học sinh/giờ. Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy, tùy từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Với dịch vụ đưa đón người học bằng ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/học sinh/km. Dịch vụ nước uống học sinh có mức thu tối đa 16.000 đồng/học sinh/tháng. Tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú, không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú, được quy định mức thu tối đa 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, các trường căn cứ mức trần quy định để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh.

Việc thỏa thuận phải bảo đảm tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và mức thu không vượt quá quy định. Các khoản thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ.

Quyết định số 163 có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12.