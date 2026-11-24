Theo Bộ GD-ĐT, Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” sẽ được tổ chức vào ngày 27/11/2026 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Dự kiến khoảng 150 đại biểu tham dự, gồm đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo và đại diện doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, nhiều chủ trương lớn của Đảng về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa trong các luật, nghị quyết của Quốc hội và văn bản của Chính phủ. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các chính sách và nguồn lực đã được quyết định mang lại chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục.

Thực tiễn triển khai tại các địa phương, cơ sở giáo dục đã cho thấy những mô hình tốt, cách làm sáng tạo cần được tổng kết, nhân rộng. Đồng thời, những vướng mắc trong phân bổ nguồn lực, phân cấp quản lí, thực hiện tự chủ đại học và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cần được phân tích để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Đây sẽ là điểm nhấn của Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Đoàn Trung Kiên cho biết, Hội thảo Giáo dục năm 2026 là dịp để Bộ thông tin đầy đủ hơn tới người dân và xã hội về những công việc ngành Giáo dục đã triển khai, những kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

﻿Thứ trưởng Bộ GDĐT Đoàn Trung Kiên thông tin về nội dung Hội thảo Giáo dục 2026

Theo Thứ trưởng, trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua bốn luật trong lĩnh vực giáo dục, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Nhà giáo. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của việc lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, ghi nhận và khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo. Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định để tổ chức thi hành các luật này.

Nhiều chủ trương đã được cụ thể hóa thành chính sách trực tiếp đối với người học và nhà giáo. Chính sách miễn học phí đã được triển khai. Đối với chủ trương miễn phí sách giáo khoa, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ GDĐT đẩy nhanh lộ trình, phấn đấu thực hiện từ năm học 2028-2029. Những vướng mắc trong thực hiện chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính và tín dụng cho người học cũng từng bước được tháo gỡ. Chính phủ cũng đã ban hành nghị định về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Một chủ trương được Thứ trưởng nhấn mạnh về ý nghĩa nhân văn là đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới. Ngày 5/9 vừa qua, 107 trường thuộc giai đoạn một đã được khánh thành, đưa vào hoạt động. Các trường thuộc giai đoạn hai đang được triển khai theo kế hoạch, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027 để phục vụ năm học mới.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên kỳ vọng Hội thảo sẽ làm rõ những nguồn lực cần bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Điều Bộ GDĐT mong muốn nhất là các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học giúp ngành Giáo dục nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình đưa chính sách vào cuộc sống. Với những vướng mắc xuất phát từ quy định, Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế. Với những khó khăn trong khâu tổ chức thực hiện, Bộ sẽ xác định giải pháp phù hợp để chính sách phát huy hiệu quả.

Sau Hội thảo, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cùng các chuyên gia, nhà khoa học tiếp thu ý kiến thảo luận, hoàn thiện các tham luận, hướng tới xuất bản kỷ yếu. Thứ trưởng cho biết Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu các kiến nghị tại Hội thảo, tham mưu lãnh đạo Bộ để kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.