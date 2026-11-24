Nằm dưới chân đỉnh Tây Côn Lĩnh, hai thôn Túng Quá Lìn và Chúng Phùng, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang còn nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, giao thông cách trở. Trong tổng số 151 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, hơn 60% thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Trước thực tế đó, Công an xã Tân Tiến phối hợp với địa phương triển khai nhiều hoạt động nâng cao dân trí, trong đó có hỗ trợ lớp xóa mù chữ dành cho người dân hai thôn.

Được tổ chức từ mùa hè năm 2026, lớp học có 25 học viên, người lớn tuổi nhất 60 tuổi, nhỏ tuổi nhất 12 tuổi. Ba buổi mỗi tuần, sau giờ làm đồng, học viên tập trung tại nhà văn hóa thôn. Có người vượt đường rừng hàng cây số để đến lớp, có người đưa cả con nhỏ đi cùng. Dù còn nhiều trở ngại, lớp học vẫn được duy trì đều đặn và dự kiến bế giảng vào cuối năm 2026.

Những nét chữ đầu tiên được người dân nắn nót viết nên sau mỗi buổi học tại nhà văn hóa thôn.

Để vận động người dân tham gia, các đảng viên trong Chi bộ Công an xã cùng giáo viên tìm nhiều cách tiếp cận. Trong đó, học sinh đang theo học tại trường được nhờ vận động ông bà, bố mẹ trở lại lớp. Nhờ cách làm này, toàn bộ người chưa biết chữ trong thôn đã đồng ý tham gia.

Việc giảng dạy cũng được điều chỉnh để phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu của học viên. Bên cạnh tiếng phổ thông, cán bộ công an còn sử dụng tiếng Mông để giải thích những nội dung học viên chưa hiểu.

Cô giáo Lèng Thị Lan cho biết, có những từ dù đã được giảng nhiều lần bằng tiếng phổ thông nhưng học viên vẫn chưa nắm được. Khi được cán bộ công an phiên dịch sang tiếng Mông, các học viên hiểu bài hơn và mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi.

Lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong từng buổi học

Thiếu tá Dương Văn Kháy và Thượng úy Thèn Văn Đông, cán bộ Công an xã Tân Tiến, trực tiếp tham gia hỗ trợ học viên. Bên cạnh hướng dẫn đọc, viết, các cán bộ còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phổ biến những quy định thiết thực cùng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nội dung được truyền đạt bằng cách diễn đạt gần gũi, gắn với những tình huống trong đời sống để người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các buổi học cũng trở thành dịp để cán bộ công an và giáo viên trao đổi với bà con về mùa vụ, bảo vệ rừng, sản xuất, sinh hoạt và những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Thiếu tá Dương Văn Kháy chia sẻ: “Suy cho cùng, mù chữ chính là một trong những căn nguyên sâu xa của đói nghèo”.

Dù tuổi tác và hoàn cảnh khác nhau, các học viên vẫn đều đặn đến lớp, kiên trì học đọc, học viết.

Theo Thiếu tá Kháy, không biết chữ khiến người dân gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin, tìm hiểu chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và học hỏi, ứng dụng kiến thức mới vào sản xuất, đời sống. Đây cũng là một trong những hạn chế khiến bà con khó nhận diện hành vi vi phạm, cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm, từ đó có nguy cơ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật.

Thông qua lớp học, cán bộ công an có thêm điều kiện tiếp cận, lắng nghe và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Việc nâng cao hiểu biết không chỉ giúp bà con chủ động hơn trong cuộc sống mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước các hành vi vi phạm và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại thôn, bản.

Việc đồng hành với người dân còn giúp lực lượng công an nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng gia đình. Có buổi học, một cán bộ hướng dẫn học viên, người còn lại bế em nhỏ để người mẹ yên tâm học tập. Những việc làm giản dị này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lực lượng công an với người dân, tăng cường sự gắn bó trong công tác vận động quần chúng.

Phát huy vai trò người có uy tín, vận động người dân đến lớp

Thời gian tới, Công an xã Tân Tiến tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới phương thức tiếp cận phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt của đồng bào. Lực lượng cũng chú trọng phát huy vai trò người có uy tín, tăng cường nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ông Bùi Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết từ kết quả lớp học năm nay, địa phương sẽ rút kinh nghiệm để triển khai các lớp tiếp theo. Xã dự kiến rà soát kỹ các đối tượng cần học, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của việc xóa mù chữ đối với bản thân và cộng đồng, đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng đến từng hộ gia đình vận động người trong độ tuổi tham gia học tập.

Từ những lớp học giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, việc nâng cao dân trí đang được gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ thôn, bản.