Trình bày diễn văn kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường THCS An Thượng Nguyễn Văn Thơ cho biết, Trường Phổ thông cấp II An Thượng được thành lập năm 1966, trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Năm học đầu tiên, trường chỉ có 4 lớp, 160 học sinh và 6 giáo viên, phải mượn cơ sở của trường cấp I và phòng truyền thống của xã để dạy học.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Phương Lan

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Phương Lan

Có thời kỳ thầy trò phải sơ tán, đào hào, làm hầm trú ẩn để duy trì việc học. Từ những lớp học trong chiến tranh, các thế hệ giáo viên, học sinh từng bước xây dựng, phát triển nhà trường. Năm 1993, trường chính thức mang tên Trường THCS An Thượng.

60 năm qua, hơn 13.000 học sinh đã tốt nghiệp từ mái trường này, nhiều người trở thành nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý và sĩ quan lực lượng vũ trang. Trong những cựu học sinh tiêu biểu có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng nhà trường

Cùng với việc gìn giữ truyền thống, nhà trường từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Năm học 2015-2016, trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc của thành phố, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Năm 2024, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2024-2029.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho nhà trường. Ảnh: Phương Lan

Sau khi Trường THCS Vân Côn sáp nhập thành một phân hiệu vào tháng 8-2026, Trường THCS An Thượng có quy mô 67 lớp với 2.700 học sinh và 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục địa phương. Những thành quả qua sáu thập kỷ là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, nỗ lực của học sinh cùng sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân phát biểu. Ảnh: Phương Lan

Đồng chí Phùng Bá Nhân đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản trị, xây dựng chiến lược phát triển với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và giải pháp khả thi; lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo quan trọng nhất. Mỗi thầy, cô giáo cần thường xuyên tự học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực số, đổi mới phương pháp giảng dạy và khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường cần chú trọng giáo dục nhân cách, phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo và kỹ năng sống; xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, an toàn, nhân văn, bảo đảm mỗi học sinh được tôn trọng, yêu thương và có cơ hội tiến bộ.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh đề nghị việc ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu nâng cao hiệu quả dạy và học, tránh hình thức, máy móc. Nhà trường cần trang bị cho học sinh khả năng chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng và phòng tránh những tác động tiêu cực từ môi trường số.