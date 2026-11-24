Quan điểm này vào thời điểm hiện nay là một đương nhiên và việc biên soạn giáo trình là một nhiệm vụ của giảng viên. Tuy nhiên, vào những năm 1990, việc biên soạn giáo trình hay viết sách chuyên khảo không phải là điều dễ dàng, chưa nói đến quan điểm khác nhau về biên soạn giáo trình, và càng không dễ đối với ngành đào tạo mới khai sinh như Xã hội học (XHH).

Nhìn lại quá khứ, trước năm 1975, ở phía Nam khi đề cập đến sách XHH thì người ta thường biết đến mấy cuốn sách như: Xã hội học giảng luận và dẫn chứng (Leonard Broom và Philip Selznik, 1962); Xã hội học (J. Fichter, 1973); Lý thuyết xã hội học: Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, George Gurvitch, Rayman Aron (Bửu Lịch, 1971). TS. Bửu Lịch cũng biên soạn các giáo trình như: Lý thuyết xã hội học (1971), Xã hội học nhập môn (1968).

Sau năm 1975, vào những năm đầu của thập niên cuối thế kỷ 20, chỉ có một vài cuốn sách được dịch từ các tác giả nước ngoài, đáng kể nhất là cuốn Xã hội học nhập môn (1993) và cuốn Xã hội học do các nhà Xã hội học thuộc Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô viết.

Còn nhớ, trong thời gian lớp XHH đặc cách của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chỉ có một số học viên chuyền tay nhau bản copy đen như mực cuốn Xã hội học của J. Fichter, được xem như một “cẩm nang” cung cấp kiến thức XHH trong thời buổi “thóc cao, gạo kém” về tài liệu XHH.

Trong bối cảnh “khan hiếm giáo trình” như vậy, để phục vụ đào tạo ngành Xã hội học, một nhóm giảng viên Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bàn bạc và quyết định cùng nhau biên soạn cuốn sách Xã hội học.

Biết được điều này, một số người trong khoa đã tỏ ý e ngại, cho rằng nhóm chưa đủ năng lực để viết giáo trình Xã hội học. Trước những ý kiến trái chiều, nhóm giảng viên vẫn quyết tâm thực hiện và phân công nhau viết mỗi người một hoặc hai chương. Năm 1997, bản thảo cuốn sách viết xong, gửi đến nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Giám đốc nhà xuất bản khi đó đã phải tìm chuyên gia đọc, thẩm định rồi mới quyết định cho in.

Cuốn sách Xã hội học được kết cấu với 10 chương, trong đó: Lê Ngọc Hùng viết Chương 1 (Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học) và Chương 2 (Sự ra đời và phát triển xã hội học); Phạm Văn Quyết viết Chương 3 (Phương pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm), Chương 7 (Văn hóa) và Chương 10 (Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học); Nguyễn Quý Thanh viết Chương 4 (Hành động xã hội và tương tác xã hội), Chương 5 (Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội) và Chương 7 (Xã hội hóa); Hoàng Bá Thịnh viết Chương 6 (Cơ cấu xã hội) và Chương 9 (Biến đổi xã hội).

Do cuốn sách được viết trong lặng lẽ, nên khi sách được xuất bản đã tạo nên “dư chấn” trong và ngoài Khoa Xã hội học, nhưng vui nhất là các em sinh viên - đối tượng thụ hưởng. Quá trình viết sách đã không dễ dàng, nhưng khi sách được xuất bản, nhóm tác giả còn phải thuyết phục để có thể đưa sách Xã hội học vào sử dụng phục vụ đào tạo. Đó là cuốn giáo trình Xã hội học đầu tiên của Khoa XHH.

Sau khi sách được xuất bản, nhiều trường đại học có nhu cầu, nên nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản thường xuyên, chỉ riêng với Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, trong tay chúng tôi đã có ấn bản in lần thứ 5.

Cuốn Xã hội học in tái bản lần thứ năm- năm 2010.

Không chỉ có vậy, cuốn Xã hội học còn được Nhà xuất bản Giáo dục in năm 1999 và Nhà xuất bản Thế giới in năm 2014. Phòng kinh doanh của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiều lần đề nghị nhóm tác giả cho tái bản, nhưng vì công việc bận rộn, các tác giả không thu xếp được thời gian để chỉnh sửa, bổ sung. Thêm nữa, do đã có nhiều sách Xã hội học được các tác giả trong nước biên soạn, cùng với các sách dịch nước ngoài, cộng thêm tài liệu Xã hội học trên Internet rất phong phú, nên nhóm tác giả không tái bản sách nữa.

Ấn phẩm do NXB Thế giới xuất bản

Nhắc lại quá trình này để hiểu thêm rằng, viết giáo trình, sách chuyên khảo nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung bên cạnh những khó khăn về học thuật, thì còn có những trở ngại phi học thuật. Do vậy, để đạt được mục tiêu, không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn phải có nghị lực vượt qua những rào cản về quan điểm, thái độ đối với khoa học. Sau cuốn Xã hội học đầu tiên ấy, nhóm tác giả của Khoa XHH cho ra đời tiếp cuốn giáo trình Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo của nhiều trường đại học khi dạy môn phương pháp nghiên cứu khoa học.

Cuốn sách của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kể từ cuốn sách Xã hội học đầu tiên (1997) cho đến nay, đội ngũ giảng viên của Khoa XHH trước đây và nay là Khoa XHH &CTXH, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản được 45 giáo trình và sách chuyên khảo, là nguồn tài liệu phong phú phục vụ đào tạo và nghiên cứu cho các thế hệ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài trường.

Hà Nội, ngày 8/11/2026

GS.TS.NGƯT. Hoàng Bá Thịnh