Đồng hành với phụ huynh và học sinh lớp 9

“Unboxing Day 2026: Malovy” thuộc High School Help Kit (dự án do học sinh phổ thông tại Hà Nội thực hiện) là một trong những chương trình khởi động sớm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh lớp 9 trước kỳ thi lớp 10 năm nay. Chương trình càng có ý nghĩa hơn, khi phụ huynh còn nhiều băn khoăn về phương án tổ chức kỳ thi, đặc biệt là những dự kiến điều chỉnh về số môn thi vào lớp 10 THPT công lập, phương thức tuyển sinh vào trường chuyên, cũng như việc sắp xếp lớp và chỉ tiêu tuyển sinh...

Học sinh lớp 9 cùng phụ huynh được nghe tư vấn toàn diện về kỳ thi lớp 10. Ảnh: Nam Du

Là một trong hàng trăm học sinh lớp 9 tham gia sự kiện, em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng cho biết, được gặp gỡ các anh chị đi trước, lắng nghe tư vấn về phương pháp học tập và cách phân bổ thời gian hợp lý khiến em cảm thấy yên tâm hơn.

“Em dự định thi chuyên Anh. Với năng lực hiện tại, trường em hướng đến là THPT chuyên Chu Văn An vì thấy phù hợp. Sau khi nghe các anh chị tư vấn, em có thêm một gợi mở khác, đó là nỗ lực ôn tập hết mình từ nay đến gần lúc thi. Nếu năng lực được nâng lên, em có thể cân nhắc lại thứ tự sắp xếp nguyện vọng”, Minh Anh chia sẻ.

Nguyễn Hà Anh, học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm đến sự kiện với tâm lý có phần lo lắng. Em cho biết, bản thân thường bị áp lực khi bước vào phòng thi. “Khi vào phòng thi, em hay bị tâm lý. Em thấy xung quanh các bạn làm bài rất nhanh, viết rào rào, tập trung làm bài, xin giấy thi... Tất cả những điều đó khiến em lo lắng, mất tập trung, làm bài kém hiệu quả”, Hà Anh nói.

Lắng nghe chia sẻ của em, các học sinh THPT trong ban tư vấn đã đưa ra nhiều lời khuyên thiết thực như hít thở sâu để ổn định tâm lý, có thể ăn một chiếc kẹo trước khi vào phòng thi, uống nước để giữ tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị kiến thức vững vàng ngay từ thời điểm này, tránh để áp lực tâm lý ảnh hưởng đến kết quả làm bài.

Nguyễn Hoàng Thái, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia sự kiện với vai trò diễn giả tư vấn 1:1 cho biết, một trong những vấn đề được nhiều học sinh lớp 9 quan tâm là mối liên hệ giữa điểm khảo sát với việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cũng như nỗi lo nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Theo Hoàng Thái, đây là tâm lý thường gặp và hoàn toàn dễ hiểu ở học sinh lớp 9. Việc lựa chọn trường nên căn cứ vào năng lực học tập, trong đó có thể tham khảo kết quả các kỳ khảo sát và điểm kiểm tra thường xuyên trên lớp. Tuy nhiên, từ nay đến kỳ thi vẫn còn khoảng nửa năm. Nếu tập trung ôn tập, trau dồi kỹ năng và có phương pháp học phù hợp, kết quả của học sinh có thể cải thiện đáng kể. Vì vậy, các sĩ tử nên đặt ra mục tiêu cao hơn để tạo động lực phấn đấu. Đến thời điểm đăng ký nguyện vọng, các em sẽ căn cứ vào năng lực thực tế để đưa ra quyết định cuối cùng.

Câu hỏi “Nên phân bổ thời gian giữa ôn các môn điều kiện và ôn môn chuyên như thế nào?” cũng được nhiều học sinh đặt ra. Theo diễn giả Trường Minh, học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, mỗi sĩ tử cần cân bằng giữa hai mục tiêu này, không nên quá tập trung vào môn chuyên mà xem nhẹ các môn điều kiện, cũng không nên chỉ chú trọng các môn điều kiện mà thiếu sự đầu tư cho môn chuyên; bởi khi bước vào kỳ thi chính thức, trọng số điểm của môn điều kiện và môn chuyên đều rất quan trọng

Bình tĩnh chờ phương án thi chính thức

“Điều em băn khoăn là phương án thi. Em thi chuyên Anh nên môn sở trường là tiếng Anh. Em mong vẫn giữ các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh và kỳ thi chuyên như năm ngoái. Khi chưa có phương án chính thức, em vẫn duy trì lịch học đều đặn, tập trung cả 3 môn điều kiện và môn chuyên”, Minh Anh chia sẻ.

Học sinh lớp 9 nhận được nhiều thông tin hữu ích từ các anh chị khoá trước. Ảnh: PN

Chị Nguyễn Thị Hà, ở phường Thanh Xuân đưa con đến sự kiện với không ít lo lắng. “Tôi lo nhất là đến thời điểm này, phương án số môn thi lớp 10 cũng như thi chuyên chưa được công bố. Con tôi thi chuyên lý nên không biết môn chuyên sẽ thi vật lý hay toán? Các môn điều kiện có cả tiếng Anh hay chỉ có 2 môn toán, ngữ văn? Hiện việc phân bổ thời gian học của con tôi với các môn để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 chưa được sắp xếp khoa học mà còn có phần dàn trải”, chị Hà chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, Nguyễn Hoàng Thái, thành viên tổ diễn giả tư vấn 1:1, cho rằng, kỳ thi lớp 10 năm nào cũng có áp lực, nhưng năm nay tâm lý thí sinh và phụ huynh có phần nặng nề hơn do số lượng học sinh lớp 9 tăng lên khoảng 180.000 em. Bên cạnh đó, những dự kiến điều chỉnh phương án thi và quy chế tuyển sinh vào trường THPT chuyên cũng tác động không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của các gia đình.

“Với những câu hỏi liên quan đến phương án thi, chẳng hạn có nên tiếp tục ôn tiếng Anh hay tạm dừng môn này, lời khuyên của chúng em dành cho phụ huynh và thí sinh là cần bình tĩnh, chờ phương án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở thời điểm hiện tại, phương án an toàn là học tất cả các môn, nhưng tập trung trọng tâm hơn vào toán, ngữ văn và môn chuyên”, Hoàng Thái chia sẻ.

Là phụ huynh có hai con đã thi đỗ trường chuyên, anh Nguyễn Hải đến sự kiện với tâm thế khác. Theo anh, điều quan trọng là phụ huynh cần giữ bình tĩnh và chủ động chuẩn bị cho con từ sớm. “Các diễn đàn mạng xã hội có rất nhiều thông tin về kỳ thi, nhất là kỳ thi lớp 10, khiến không ít bố mẹ lo lắng, hoang mang. Tôi cho rằng phụ huynh nên tiếp cận thông tin có chọn lọc, đánh giá đúng năng lực của con và tin tưởng vào năng lực đó để đưa ra lựa chọn phù hợp. Điều quan trọng nữa là chủ động chuẩn bị các phương án nhằm tăng cơ hội và lựa chọn cho con”, anh Hải nói.

Được tổ chức thường niên, “Unboxing Day” là hoạt động của High School Help Kit - dự án dành cho học sinh và phụ huynh quan tâm đến kỳ thi lớp 10, đặc biệt là kỳ thi vào các trường chuyên. Sau 8 năm tổ chức, Unboxing Day 2026 có sự tham gia của 200 thành viên là học sinh THPT có thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa tiêu biểu tại các trường THPT chuyên và THPT tốp đầu Hà Nội.

Với các không gian gồm phòng Định hướng, phòng Tư vấn 1:1 và khu Trưng bày, “Unboxing Day 2026: Malovy” cung cấp thông tin về các trường THPT, THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học tập, ôn thi và tư vấn trực tiếp cho học sinh lớp 9 cùng phụ huynh. Thông qua những trải nghiệm thực tế của học sinh đi trước, chương trình góp phần giúp các sĩ tử có thêm thông tin tham khảo, định hình mục tiêu, lựa chọn hướng ôn tập phù hợp và chuẩn bị tâm thế vững vàng trước kỳ thi lớp 10.