Saigon Heat vô địch VBA 2026 tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh. (Ảnh: VBA)

Tối 27/9, bước vào trận đấu thứ tư của loạt chung kết, Hanoi Buffaloes đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng sau khi bị dẫn 1-2. Trong khi đó, Saigon Heat chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng. Hai đội giữ nguyên đội hình xuất phát so với cuộc đối đầu gần nhất cách đây ba ngày.

Tận dụng lợi thế sân nhà, Hanoi Buffaloes nhập cuộc chủ động và sớm ghi những điểm đầu tiên. Tuy nhiên, Saigon Heat nhanh chóng siết lại hệ thống phòng ngự, hạn chế khả năng phối hợp của các cầu thủ tấn công bên phía đội chủ nhà.

Trong thế trận đó, Brandis Raley-Ross và Nguyễn Anh Kiệt duy trì hiệu quả trên mặt trận tấn công, giúp Saigon Heat dần tạo khoảng cách. Kết thúc hiệp 1, đội khách dẫn 27-16.

Sang hiệp 2, Hanoi Buffaloes tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận khu vực cận rổ. Hai mũi tấn công AJ Bramah và Lian Ramiro đều có những tình huống bị Nyang Wek chặn bóng. Khả năng phòng ngự tốt giúp Saigon Heat có thời điểm nâng cách biệt lên 20 điểm.

Ngôi sao ghi điểm Ariyon Williams của Hanoi Buffaloes bị vây ráp bởi các cầu thủ Saigon Heat. (Ảnh: VBA)

Đội chủ nhà nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong phần còn lại của hiệp đấu, nhưng Saigon Heat vẫn giữ được lợi thế 44-30 khi bước vào giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Hanoi Buffaloes tìm cách gia tăng sức ép nhưng hiệu quả tấn công chưa được cải thiện đáng kể. Đội chủ nhà phải dựa nhiều vào những pha dứt điểm khó và các tình huống ném phạt.

Ở phía đối diện, Saigon Heat tiếp tục duy trì sự ổn định từ các trụ cột, đồng thời nhận được đóng góp của những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, trong đó có Huỳnh Trực Nhân.

Những giây cuối hiệp 3, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh thực hiện cú ném ba điểm, giúp Saigon Heat bước vào hiệp cuối với lợi thế lớn 69-50.

Amir Gholizadeh thắp lại hy vọng cho Hanoi Buffaloes ở hiệp cuối bằng 3 pha ném 3 điểm. (Ảnh: VBA)

Hanoi Buffaloes chưa từ bỏ hy vọng. Đầu hiệp 4, Amir Gholizadeh liên tiếp thực hiện thành công ba cú ném ba điểm, giúp đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách và tạo thêm sức ép lên đối phương.

Tuy nhiên, sau thời gian hội ý, huấn luyện viên Vũ Thế Cang điều chỉnh cách tổ chức phòng ngự, giúp Saigon Heat nhanh chóng ổn định lại thế trận. Hanoi Buffaloes không thể duy trì đà rút ngắn cách biệt và chấp nhận thất bại 67-84.

Kết quả này giúp Saigon Heat thắng loạt chung kết với tỷ số 3-1, qua đó chính thức giành chức vô địch VBA 2026.

Brandis Raley-Ross được trao danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận), đồng thời nhận danh hiệu Finals MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất loạt trận chung kết).

Sau trận đấu, Raley-Ross cho biết chức vô địch là mục tiêu Saigon Heat hướng đến ngay từ đầu mùa giải. Theo anh, hành trình đi đến danh hiệu không dễ dàng và sự đồng hành của người hâm mộ là nguồn động viên quan trọng đối với toàn đội.

“Chúng tôi đã hướng đến mục tiêu vô địch từ đầu mùa. Tôi cảm thấy thật sự tuyệt vời và rất hạnh phúc khi cùng Saigon Heat biến mục tiêu đó thành hiện thực”, Raley-Ross chia sẻ.

Nyang Wek sắm vai át chủ bài phòng ngự của Saigon Heat. (Ảnh: VBA)

Chức vô địch cũng ghi dấu ấn của huấn luyện viên Vũ Thế Cang, người trở thành huấn luyện viên nội đầu tiên dẫn dắt một đội bóng đăng quang VBA.

Theo huấn luyện viên Vũ Thế Cang, Saigon Heat đã nghiên cứu kỹ Hanoi Buffaloes từ giai đoạn mùa giải chính và vòng play-off để xây dựng phương án phòng ngự riêng cho loạt chung kết. Hệ thống này phát huy hiệu quả trong hai trận đầu, nhưng sau thất bại ở trận thứ ba, Ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh trước cuộc đối đầu quyết định tại Xuân Đỉnh.

Chiến thắng 84-67 giúp Saigon Heat trở lại ngôi vô địch sau khi để Hanoi Buffaloes đăng quang mùa trước. Với sáu lần nâng cúp, Saigon Heat tiếp tục củng cố vị trí đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử VBA.