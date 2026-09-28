UGV Ukraine triển khai chiến thuật mới, binh sĩ Nga bị bất ngờ

Theo Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine ngày 27/9, các kỹ thuật viên thuộc đơn vị phương tiện mặt đất không người lái (UGV) tấn công NC13 đã cải tiến các robot tấn công mặt đất và triển khai chúng theo một chiến thuật mới trong Chiến dịch Vivaldi.

Mỗi UGV được trang bị 2 súng phóng lựu Bullspike. Các robot tiếp cận vị trí của Nga, khai hỏa, sau đó tiếp tục tiến về phía các hầm trú ẩn của binh sĩ đối phương trước khi phát nổ bên trong.

Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine cho biết, các hệ thống này được thiết kế để thực hiện một số nhiệm vụ vốn thường do lực lượng xung kích đảm nhiệm, gồm tấn công các vị trí kiên cố, gây sức ép lên binh sĩ Nga và hỗ trợ đánh chiếm, làm sạch các vị trí, trong khi bộ binh Ukraine không phải tiếp xúc trực tiếp với đối phương.

Theo quân đoàn, các binh sĩ vận hành điều khiển những phương tiện này từ xa tại các vị trí được bảo vệ, cách tiền tuyến hàng chục km.

Hệ thống robot mặt đất di động ARDAL với tháp pháo robot BUREVII trang bị súng phóng lựu tự động Mk 19. Ảnh minh họa. (Nguồn: Frontline Robotics qua United24media)

Quân đội Ukraine cho biết, binh sĩ Nga có thể đã nghĩ rằng họ đang bị một đơn vị bộ binh thông thường tấn công, trong khi trên thực tế, chiến dịch được thực hiện bằng các phương tiện điều khiển từ xa.

"Chưa từng có ai sử dụng chiến thuật tương tự trong lịch sử cuộc chiến. Các robot được điều khiển bởi những người vận hành từ các hầm trú ẩn an toàn, cách tuyến tiếp xúc hàng chục km", Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine cho biết.

Theo Trung tâm Quốc tế Geneva về rà phá bom mìn nhân đạo, Bullspike PG-22 là phiên bản cải tiến do Bulgaria sản xuất của súng phóng lựu chống tăng RPG-22 dùng một lần. Loại vũ khí này sử dụng đạn PG-22 với đầu đạn chống tăng nổ lõm (HEAT).

Chiến thuật trên được phát triển dựa trên việc Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine mở rộng sử dụng robot mặt đất trong giai đoạn 2 của Chiến dịch Vivaldi. Trước đó trong chiến dịch, lực lượng Ukraine đã sử dụng các UAV hạng nặng để mang những UGV tấn công tới các vị trí cách tuyến phòng thủ của Nga hơn 10 km.

Thế Hải (Theo United24media, Newsukraine)