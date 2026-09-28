Nhận định Bỉ vs Pháp (1h45 ngày 29/9), UEFA Nations League 2026-2027

Bỉ tự tin với điểm tựa sân nhà

Bỉ đã có trận ra quân thành công ngoài mong đợi tại UEFA Nations League 2026-2027 khi vượt qua Italy 2-0 ngay trên sân khách.

Trong màn so tài này, Mika Godts là người đưa “Quỷ đỏ châu Âu” vượt lên trong hiệp một, trước khi Dodi Lukebakio ghi bàn ấn định tỷ số sau giờ nghỉ. Kết quả này cũng giúp HLV Mark van Bommel có màn ra mắt thuận lợi trên cương vị thuyền trưởng tuyển Bỉ.

Tuyển Bỉ có khởi đầu tốt tại UEFA Nations League 2026-2027.

Trước một Italy được chơi trên sân nhà, đội bóng của HLV Van Bommel không chủ động chơi kiểm soát nhưng tỏ ra hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội.

Đây là cách chơi rất phù hợp với những gì tuyển Bỉ đang có ở thời điểm hiện tại và HLV Van Bommel có thể tiếp tục áp dụng trong cuộc tiếp đón Pháp ở lượt trận thứ hai UEFA Nations League mùa này.

Dù “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ đã qua, nhưng hiện tại họ cũng đang sở hữu lứa cầu thủ đầy tài năng và hầu hết đều thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới.

Trong đó, Kevin De Bruyne vẫn là mắt xích quan trọng nhất trong cách chơi của Bỉ. Dù đã bước sang tuổi 35, tiền vệ này vẫn duy trì ảnh hưởng lớn nhờ khả năng điều tiết, chuyền bóng và tạo cơ hội.

Bên cạnh De Bruyne, những cầu thủ trẻ như Mika Godts, Diego Moreira hay Charles De Ketelaere giúp hàng công Bỉ có thêm tốc độ và sự cơ động. Sự kết hợp này của HLV Van Bommel giúp đội bóng từng giữ vị trí số 1 thế giới thi đấu chắc chắn hơn.

Ở trận đấu với Pháp, Bỉ có lợi thế được chơi trên sân nhà. Theo thống kê, họ hiện đang có chuỗi 9 trận bất bại tại đây, trong đó giành 6 chiến thắng.

Nhưng cuộc tiếp đón Pháp vẫn là bài kiểm tra khó bởi chất lượng đội hình của đội khách vượt trội so với phần lớn những đối thủ Bỉ gặp trong chuỗi trận này.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội chủ nhà khi họ toàn thua Pháp trong cả 5 lần gặp nhau gần nhất. Riêng tại Nations League, “Les Bleus” từng thắng Bỉ 3-2 ở bán kết năm 2021, sau đó tiếp tục giành hai chiến thắng 2-0 và 2-1 tại mùa giải 2024-2025.

Pháp tìm lời giải khi vắng Mbappe

Bên kia chiến tuyến, Pháp cũng có khởi đầu thuận lợi tại UEFA Nations League khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trên sân khách.

Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất ở phút 55 sau đường chuyền của Michael Olise, qua đó giúp HLV Zinedine Zidane giành chiến thắng ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên dẫn dắt tuyển Pháp.

Tuyển Pháp được đánh giá cao hơn Bỉ (Ảnh: 433).

Dù vậy, màn trình diễn của “Les Bleus” chưa thực sự thuyết phục. Pháp kiểm soát bóng nhiều nhưng gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy HLV Zidane vẫn cần thêm thời gian để định hình lối chơi sau khi tiếp quản công việc từ Didier Deschamps.

Khó khăn của Pháp còn tăng lên khi Mbappe chắc chắn không thể góp mặt trong trận gặp Bỉ. Theo tìm hiểu, anh gặp tổn thương gân và đã trở về Madrid để điều trị chấn thương.

Đây là tổn thất đáng kể bởi Mbappe không chỉ là đội trưởng mà còn là nguồn bàn thắng quan trọng nhất trên hàng công của Pháp. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình vẫn giúp HLV Zidane có nhiều phương án thay thế.

Trở lại chuyến làm khách tới Brussels, đây được đánh giá là trận đấu không hề đơn giản với Pháp. Thậm chí, họ hoàn toàn có nguy cơ phải ra về trắng tay nếu thi đấu mất tập trung.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 1-2 Pháp. Đội hình dự kiến Bỉ vs Pháp: Bỉ: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue.