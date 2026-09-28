HLV Park Hang Seo khôn ngoan khi quyết định bỏ quan điểm tuyển Thái Lan thua Việt Nam

Đây được xem là cách ứng xử khôn ngoan của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong bối cảnh ông đang làm việc tại Thái Lan. Trong thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng tạo nên nhiều cuộc đối đầu đáng nhớ với Thái Lan. Những màn so tài Việt Nam - Thái Lan luôn mang đến sức nóng đặc biệt, còn ông Park cũng từng không ít lần thể hiện sự tự tin khi đối đầu đội bóng xứ chùa vàng.

Hiện tại, hoàn cảnh đã thay đổi. HLV Park Hang Seo đang làm việc tại Thái Lan và trực tiếp dẫn dắt Kanchanaburi FC. Vì thế, cách nhìn của ông đối với bóng đá Thái Lan cũng cần được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn khác.

HLV Park Hang Seo đã có một quyết định đáng chú ý khi công khai xin lỗi sau phát biểu gây tranh cãi về bóng đá Thái Lan. Ảnh: Kanchanaburi FC

Sau trận Kanchanaburi FC hòa Nakhon Pathom 1-1 ở Thai League 2, ông Park đã có những phát biểu gây tranh luận khi đề cập đến công tác trọng tài và liên hệ với thành tích đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam. “Tôi có đôi lời gửi đến trọng tài. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đội tuyển Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam, vì những quyết định kiểu này đây”, ông Park nói.

Phát biểu nhanh chóng tạo ra phản ứng tại Thái Lan. Việc một HLV đang làm việc trong hệ thống bóng đá nước này công khai nhắc đến thất bại của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam khiến câu chuyện càng trở nên nhạy cảm.

Sau đó, HLV Park Hang Seo đã công khai xin lỗi. “Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì những điều không vui và những cảm xúc tiêu cực đã xảy ra từ phát biểu của tôi sau trận đấu vừa qua.

Ý định của tôi vào thời điểm đó chỉ là muốn phản ánh tầm quan trọng của việc nâng cao tiêu chuẩn trong công tác trọng tài, đồng thời xây dựng một môi trường thi đấu công bằng, qua đó cùng nhau nâng tầm và phát triển bóng đá Thái Lan tiến về phía trước.

Tôi hoàn toàn không có ý định hạ thấp đội tuyển Thái Lan, bóng đá Thái Lan hay các cầu thủ Thái Lan dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không mong muốn tạo ra sự đối đầu hay tranh cãi từ việc so sánh với bất kỳ quốc gia nào.

Tôi nhận thức rõ rằng việc sử dụng những lời lẽ so sánh giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trong phát biểu khi đó có thể khiến người hâm mộ yêu mến và ủng hộ bóng đá Thái Lan cảm thấy không thoải mái, thất vọng và bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc. Vì vậy, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người về sự việc đã xảy ra”.

“Tôi xin khẳng định rằng bản thân luôn dành sự tôn trọng cho bóng đá Thái Lan và thực sự hy vọng bóng đá Thái Lan sẽ tiếp tục được phát triển, đồng thời hướng tới những thành công lớn trên đấu trường quốc tế.

Việt Nam gặp tuyển Thái Lan vào ngày 29/9.

Với tư cách HLV trưởng Kanchanaburi Power FC, đồng thời là một người đã trở thành một phần của bóng đá Thái Lan, tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, sự tôn trọng và quyết tâm, qua đó góp phần vào quá trình phát triển bóng đá Thái Lan trong thời gian tới...”, ông Park cũng rút lại quan điểm tuyển Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam.

Đây là chi tiết đáng chú ý nhất trong câu chuyện. Thay vì bảo vệ phát biểu gây tranh cãi, ông Park chủ động thừa nhận cách diễn đạt của mình đã gây khó chịu và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan. Quyết định này phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo từng có một quãng thời gian đặc biệt thành công với bóng đá Việt Nam, nhưng ông đang làm việc ở Thái Lan. Vì vậy, việc giữ sự tôn trọng đối với bóng đá, người hâm mộ và môi trường mà mình đang làm việc là điều quan trọng.

Ngày 29/9, tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu gợi lại nhiều ký ức về những cuộc đối đầu trong quá khứ của ông Park, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng ở một vị trí khác. Và chính cách HLV Park Hang Seo điều chỉnh lại lời phát biểu cho thấy ông hiểu rõ sự khác biệt ấy.