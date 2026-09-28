Đoàn Bắc Ninh giành 6 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

Giải do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức từ ngày 20 đến 28/9/2026.

Kỳ thủ Trần Trà My (bục số 1, đoàn Bắc Ninh) nhận Huy chương Vàng nội dung cờ truyền thống nữ siêu chớp.

Tham dự giải có 106 vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành phố có phong trào cờ tướng phát triển mạnh, gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Bắc Ninh.

Các kỳ thủ tranh tài ở 2 bảng đấu: Xuất sắc (cá nhân nam, cá nhân nữ) và Truyền thống xuất sắc (cá nhân nam, cá nhân nữ) gồm 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ tiêu chuẩn. Đoàn Bắc Ninh tham dự giải với 13 vận động viên (10 nam, 3 nữ).

Tại giải, các kỳ thủ Bắc Ninh có dịp so tài với nhiều đối thủ mạnh đến từ các đoàn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội. Nhiều ván đấu diễn ra căng thẳng, quyết liệt; các kỳ thủ chủ động triển khai phương án chiến thuật, tạo thế trận giằng co và có những ván đấu kéo dài. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 16 bộ huy chương cho các kỳ thủ giành thành tích cao ở các nội dung.

Ban huấn luyện và các kỳ thủ giành huy chương (đoàn Bắc Ninh) chụp ảnh lưu niệm tại buổi trao giải.

Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Nhất với 27 Huy chương (7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng). Xếp thứ Nhì là đoàn Quảng Ninh với 12 huy chương (4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng). Đoàn Bắc Ninh giành tổng số 6 huy chương, trong đó 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; xếp thứ Ba toàn đoàn.

2 Huy chương Vàng của đoàn Bắc Ninh thuộc về kỳ thủ Trần Trà My ở nội dung truyền thống nữ cờ nhanh và truyền thống nữ cờ siêu chớp. Với số huy chương giành được tại giải, đoàn vận động viên môn cờ tướng Bắc Ninh vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu đề ra giành 3-4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng).

Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2026 là dịp để các vận động viên tranh tài, khẳng định năng lực, bản lĩnh và trình độ chuyên môn. Đây còn là cơ hội để ngành Thể thao đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn vận động viên; phát hiện những nhân tố mới, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế.