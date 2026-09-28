HLV Thái Lan 'bắt bài' tuyển Việt Nam

HLV Thái Lan Hudson đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan, HLV Thái Lan Hudson lập tức yêu cầu các học trò gác lại kết quả trận ra quân để hướng sự tập trung vào cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Theo Siamsport, nhà cầm quân 45 tuổi dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ và cho rằng Thái Lan cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước màn so tài quan trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình phân tích tuyển Việt Nam trước giải, Hudson không lựa chọn một cá nhân cụ thể để cảnh báo các học trò. Theo Matichon, HLV trưởng Thái Lan nhận định sức mạnh của đội bóng áo đỏ nằm ở khả năng vận hành hệ thống.

“Điểm mạnh của Việt Nam là hệ thống. Họ có tính tổ chức và kỷ luật rất cao, cách chơi rõ ràng, chuyển trạng thái mạnh và nhanh, đồng thời sở hữu nền tảng thể chất tốt. Tôi nghĩ đó mới là điểm mạnh của Việt Nam, thay vì tập trung vào một cá nhân”, Hudson nhận xét.

Nhận định của Hudson được đưa ra trong bối cảnh Đình Bắc đang nhận nhiều sự chú ý sau khi ghi bàn quyết định giúp Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 ở trận ra quân. Tiền đạo trẻ lập công ở phút 25, mang về 3 điểm quan trọng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, chiến thắng của Việt Nam cũng để lại nỗi lo về lực lượng khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gân kheo và phải sớm nói lời chia tay giải đấu. Dù vậy, Hudson cho rằng việc thiếu vắng những nhân tố quan trọng không phải vấn đề riêng của Việt Nam. Thái Lan cũng không có sự phục vụ của Jonathan Khemdee vì chấn thương.

Bất chấp những tổn thất về lực lượng, Hudson vẫn đánh giá Việt Nam là một tập thể giàu chất lượng và có lối chơi hiệu quả. Nhà cầm quân người Thái Lan đặc biệt lưu ý khả năng tổ chức, tính kỷ luật và tốc độ chuyển trạng thái của đối thủ.

Sau lượt trận đầu tiên, Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, “Voi chiến” tạm chiếm lợi thế nhờ hiệu số bàn thắng bại sau khi thắng Pakistan 4-0, trong khi Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số tối thiểu.

Trong bối cảnh chỉ đội đầu bảng giành quyền vào chung kết, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại sân Si Jalak Harupat tối 29/9 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những phát biểu của Hudson cho thấy Thái Lan đang chuẩn bị phương án đối phó với cả hệ thống của tuyển Việt Nam, thay vì chỉ tập trung hóa giải một cá nhân như Đình Bắc.