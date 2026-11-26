Tâm điểm của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 được mở màn bằng đêm khai mạc chuỗi hoạt động cấp tỉnh diễn ra tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự

Trong buổi tối khai mạc, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc vùng biên cương xứ Lạng

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Liên hoan đàn tính, hát then tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Với đồng bào Tày, Nùng xứ Lạng, then là loại hình diễn xướng dân gian gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh qua nhiều thế hệ. Từ không gian thiêng của các nghi lễ, then hôm nay đã bước ra đời sống cộng đồng, vang lên giữa Không gian văn hóa đường Hùng Vương, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy ý thức gìn giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Cùng với làn điệu dân ca, phần trình diễn trang phục truyền thống của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tại Tuần văn hóa đã mang đến sắc màu rực rỡ, kể những câu chuyện về cội nguồn và phong tục tập quán của mỗi dân tộc. Trang phục truyền thống các dân tộc đã hòa quyện, tạo nên bức tranh nghệ thuật dân gian đa sắc màu của xứ Lạng. Trong đó, dân tộc Tày ấn tượng với sắc chàm giản dị.

Điểm nhấn giàu sức lan tỏa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh năm nay là màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, học sinh, lực lượng vũ trang và Nhân dân, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ trong việc bảo tồn di sản. Trong thực hành then của người Tày, Nùng, múa chầu thường xuất hiện trong các nghi lễ then tín ngưỡng, với nhiều điệu khác nhau. Ở Lạng Sơn, phổ biến nhất là điệu chầu vua, chầu tướng. Mỗi xã, phường lại có những nét múa đặc trưng riêng, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Tày, Nùng xứ Lạng.

Bên cạnh múa Chầu, Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng với sự góp mặt của 13 đội múa cùng hơn 200 nghệ nhân đã khuấy động không gian lễ hội bằng những động tác điêu luyện hòa cùng nhịp trống, tiếng chiêng rộn ràng. Trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của xứ Lạng, múa sư tử dân tộc Tày, Nùng là một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, năm 2017, múa sư tử của người Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Không chỉ đơn thuần là những màn múa biểu diễn, mỗi tiết mục còn là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghi lễ, nghệ thuật, võ thuật và các trò diễn dân gian truyền thống, tái hiện sinh động không gian lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Nùng. Đây còn là cơ hội để các nghệ nhân thể hiện tài năng, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và tình yêu đối với di sản văn hóa quê hương.

Đêm biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa Xứ Lạng tiếp tục đưa công chúng đến gần hơn với những loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật biểu diễn, người dân và du khách còn được khám phá bức tranh văn hóa đa sắc màu tại 12 cụm trưng bày của 65 xã, phường với khoảng 50 sản phẩm mỗi cụm, gồm nhạc cụ, thổ cẩm, đồ thủ công mỹ nghệ và mô hình kiến trúc truyền thống

Gian hàng trưng bày sản vật địa phương thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm. Hoạt động không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, ẩm thực đặc trưng mà còn là cầu nối đưa du khách đến gần hơn với những giá trị truyền thống độc đáo của địa phương

Sau hành trình tham quan các không gian trưng bày, người dân và du khách tiếp tục được trải nghiệm, thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng tại Festival Phở vịt xứ Lạng. Không những vậy, các thực khách còn có dịp tìm hiểu bí quyết chế biến món ăn truyền thống này, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tẩm ướp vịt đến cách chế biến nước dùng, tạo nên hương vị riêng có của món đặc sản trứ danh xứ Lạng.

Song hành cùng các hoạt động văn hóa, ẩm thực, các môn thể thao truyền thống như: đẩy gậy, tung còn, kéo co đã diễn ra sôi nổi tại khu vực lễ hội, thu hút đông đảo vận động viên tranh tài và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Qua đó góp phần duy trì nét đẹp sinh hoạt cộng đồng và tinh thần rèn luyện sức khỏe của Nhân dân

Khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại đêm công diễn và bế mạc, ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Kết thúc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026, hình ảnh các nghệ nhân, diễn viên, học sinh và Nhân dân cùng hòa nhịp trong màn đồng diễn múa Chầu đã để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần gắn kết cộng đồng các dân tộc vùng biên cương. Dư âm từ tiếng đàn tính, lời then, tiếng trống hội cùng những nụ cười giao lưu sau tuần lễ văn hóa sẽ tiếp tục bồi đắp niềm tự hào quê hương, lan tỏa thông điệp của sự kiện: gìn giữ bản sắc để phát triển, phát huy văn hóa để củng cố khối đại đoàn kết, lấy sức mạnh cộng đồng làm nền tảng vững chắc cho tương lai.