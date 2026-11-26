Nỗi niềm của nghệ nhân

Trong căn phòng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên đường Bưởi (Hà Nội), tranh giấy dó phủ kín bốn bức tường. Dưới nền nhà, những bản khắc gỗ được xếp đặt bên các vật liệu và dụng cụ chế tác. Giữa không gian ngổn ngang ấy, nghệ nhân Lê Tuấn Dũng miệt mài với công việc đã trở thành niềm say mê hằng ngày: nghiên cứu, phục hồi những kỹ thuật mỹ thuật truyền thống, lần tìm những giá trị còn ẩn khuất trong từng bản khắc, sắc màu và chất liệu của người xưa.

Với anh, điều đáng lo ngại trong bảo tồn di sản không chỉ là sự xuống cấp của hiện vật, mà còn là những cách can thiệp thiếu hiểu biết, có thể làm biến đổi hoặc tổn hại chính đối tượng cần gìn giữ. Trong số những di sản khiến anh dành nhiều tâm sức nghiên cứu có các bản khắc gỗ cổ, đặc biệt là những đồ án trang trí hoa văn Phật giáo từng hiện diện trong không gian tâm linh của người Việt như chùa, đình, đền, miếu, phủ...

Nghệ nhân Lê Tuấn Dũng bên những bản khắc tranh thủ công.

Theo nghệ nhân Lê Tuấn Dũng, trong các ngôi chùa xưa, bên cạnh hệ thống tượng thờ còn có kinh sách, mộc bản và những đồ án trang trí hoa văn Phật giáo. Không phải ngôi chùa nào cũng có điều kiện tạc tượng, vì vậy, tranh vẽ trên giấy với hình thức giản dị, mộc mạc cũng được sử dụng trong không gian thờ tự, các dịp lễ tiết, cúng đàn. Những bức tranh về Tứ phủ, Đạo Mẫu, các vị thần linh, chư Phật, Bồ Tát... vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Phần lớn những bản khắc còn được lưu giữ hiện nay, theo anh, có niên đại khoảng cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn. Đằng sau mỗi đường nét, mỗi hoa văn là cả một hệ thống kỹ thuật chế tác, in ấn và sử dụng vật liệu được đúc kết qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, những phương pháp từng làm nên giá trị của hiện vật đang đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi sự tiện lợi của kỹ thuật công nghiệp. Theo phương pháp truyền thống, người thợ sử dụng mực nước, thường là mực tàu. Sau khi in, mực có thể được làm sạch bằng nước, giúp bảo vệ bề mặt ván khắc để tiếp tục sử dụng. Trong khi đó, mực dầu khi khô có thể bám cứng, khó vệ sinh, tạo thành lớp phủ trên bề mặt gỗ, ảnh hưởng đến khả năng thấm nước và quá trình bảo quản hiện vật. Những tác động ấy không nhất thiết xuất hiện ngay lập tức mà có thể diễn ra âm thầm theo thời gian. Một kỹ thuật tưởng như giúp công việc nhanh chóng, thuận tiện hơn, nếu không phù hợp với đặc tính của chất liệu truyền thống, lại có thể trở thành nguyên nhân gây tổn hại cho chính di sản.

Từ câu chuyện mực in, nghệ nhân Lê Tuấn Dũng đặt ra vấn đề rộng hơn: bảo tồn không thể chỉ nhìn vào hiệu quả trước mắt mà bỏ qua bản chất của chất liệu và kỹ thuật nguyên gốc. Một bản khắc được in ra nhiều bản, đẹp mắt, nhanh chóng chưa chắc đã là một bản khắc được bảo tồn đúng cách. Anh cũng không đồng tình với việc đánh đồng sản xuất công nghiệp và sản xuất thủ công.

“Điều đáng lo không hẳn là công nghiệp phát triển, mà là sự thiếu trung thực trong cách giới thiệu sản phẩm, khi những sản phẩm làm bằng phương pháp công nghiệp lại được khoác lên danh nghĩa thủ công truyền thống. Chính sự nhập nhằng ấy có thể khiến người tiêu dùng không còn nhận diện được đâu là giá trị thực của nghề, đâu là sản phẩm mô phỏng. Ở đây, câu chuyện không chỉ nằm trong một bản khắc hay một bức tranh, mà còn liên quan trực tiếp đến sinh kế và tương lai của những làng nghề truyền thống”, Lê Tuấn Dũng nói.

Không chỉ nghiên cứu bản khắc, anh Dũng còn dành nhiều thời gian tìm hiểu cách người xưa tạo màu và xử lý nguyên liệu; từ đá khoáng, nguyên liệu thực vật đến chất kết dính, mỗi thành phần đều đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Có những loại màu khoáng tự nhiên chất lượng tốt có giá rất cao, khiến việc sử dụng chúng trong các sản phẩm phục vụ cộng đồng gặp khó khăn. Vì vậy, anh tìm cách mua đá thô về nghiền, sàng lọc và chế biến thành màu. Những nguyên liệu tưởng như gần gũi như lá ngải cứu, hoa hiên, gỗ vang... lại có thể tạo nên những sắc màu tự nhiên. Để màu bám được trên bề mặt tranh, người thợ còn phải hiểu cách sử dụng chất kết dính như keo da trâu. Với những tác phẩm mang tính chất tâm linh, việc lựa chọn nguyên liệu như trầm hương cũng được anh chú trọng. Theo nghệ nhân, màu sắc truyền thống có những đặc tính khác với nhiều loại màu công nghiệp hiện nay. Màu khoáng và màu thực vật có cách thấm, bám vào giấy khác với những loại màu hiện đại chủ yếu nằm trên bề mặt. Bởi vậy, nếu chỉ nhìn vào độ rực rỡ ban đầu để đánh giá chất lượng một tác phẩm thì rất dễ bỏ qua những giá trị nằm sâu trong chất liệu.

Theo chia sẻ của các nghệ nhân, nguồn giấy dó được sản xuất bằng phương pháp thủ công ngày càng khó tìm. Không ít sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi giấy dó nhưng chất lượng, thành phần và quy trình sản xuất không còn giữ được những đặc tính vốn có của loại giấy truyền thống này. Khi vật liệu gốc dần khan hiếm, người làm nghề không chỉ gặp khó khăn trong tìm kiếm nguyên liệu mà còn đứng trước nguy cơ mất đi những kỹ thuật vốn chỉ có thể trao truyền qua quá trình thực hành lâu dài.

Ở khu vực Hồ Văn - Văn Miếu, nghệ nhân Kiều Quốc Khánh duy trì lớp truyền dạy thư pháp và hội họa thủy mặc. Với Khánh, muốn vẽ thủy mặc không thể chỉ bắt đầu bằng sự yêu thích nhất thời. Người học phải thẩm thấu những giá trị thuộc về bản sắc phương Đông, hiểu tinh thần của dòng tranh, đồng thời nắm vững kỹ pháp thư pháp và hội họa. Anh đặc biệt yêu thích bút lông và cho rằng từ cây bút ấy có thể nhận ra mối liên hệ giữa thư pháp và hội họa, thường được gọi bằng quan niệm “thư họa đồng nguyên”. Nét bút trong tranh không đơn thuần là đường nét tạo hình, mà còn thể hiện khả năng điều khiển lực tay, nhịp điệu, tiết tấu và nội lực của người vẽ. Bởi vậy, con đường đến với thủy mặc không hề dễ dàng. Nghệ nhân Khánh kể, trong một khóa học thư pháp kéo dài 16 buổi, nếu ban đầu có 10 người đăng ký thì đến cuối khóa có thể chỉ còn khoảng… 3 người đủ kiên trì hoàn thành chương trình. Những người tiếp tục theo học thủy mặc còn ít hơn. Trong số mười người bắt đầu học vẽ thủy mặc, có khi chỉ một vài người đủ khả năng tiến đến mức thực hiện một tiểu phẩm.

Một nét bút có thể chỉ hiện ra trong khoảnh khắc trên mặt giấy, nhưng để làm chủ được nó, người học phải trải qua cả một quá trình rèn luyện. Đó không chỉ là kỹ thuật cầm bút, đưa mực mà còn là sự tích lũy về cảm nhận, tư duy thẩm mỹ và khả năng biểu đạt.

Vì thế, sự kiên trì của người học có ý nghĩa đặc biệt đối với việc bảo tồn dòng tranh này. Nếu thiếu người thực hành, thiếu những lớp truyền dạy và những người đủ tâm huyết để tiếp nối, kỹ thuật thủy mặc có thể dần trở thành thứ tri thức chỉ còn được nhắc đến trong sách vở, bảo tàng.

Một tác phẩm tranh thủy mặc của Nghệ nhân Kiều Quốc Khánh.

Để di sản bước ra đời sống đương đại

Bảo tồn di sản không đồng nghĩa với việc đặt tất cả hiện vật vào trạng thái bất động, tách biệt khỏi đời sống. PGS.TS Trần Lâm Biền cho rằng, bên cạnh việc bảo vệ nghiêm ngặt hiện vật gốc, cần có những bản sao được thực hiện chính xác để phục vụ trưng bày, nghiên cứu và giúp cộng đồng tiếp cận di sản. Những bản gốc có thể được bảo quản trong điều kiện thích hợp, hạn chế tác động từ bên ngoài. Trong khi đó, những bản sao theo tỷ lệ 1:1, giữ đúng hoa văn và họa tiết, có thể góp phần gìn giữ và giới thiệu các giá trị mỹ thuật truyền thống; đó cũng là cách để di sản không bị đóng khung trong quá khứ. Khi một hoa văn cổ tìm được đời sống mới, khi một kỹ thuật truyền thống tiếp tục được thực hành, di sản có thêm cơ hội hiện diện trong xã hội đương đại.

Những người như Lê Tuấn Dũng hay Kiều Quốc Khánh không thể một mình giải quyết mọi khó khăn của công cuộc bảo tồn. Nhưng công việc âm thầm của họ gợi ra một cách nhìn đáng suy ngẫm: bảo tồn không chỉ là câu chuyện của bảo tàng, các thiết chế văn hóa hay những dự án quy mô lớn. Nó còn bắt đầu từ từng người thợ, từng xưởng nghề, từ ý thức không dễ dãi với những gì cha ông để lại.

Nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử dân gian Việt Nam Lê Thái Dũng nhận định, một bản khắc gỗ không chỉ là sản phẩm của nghệ thuật chạm khắc, mà còn bao hàm tri thức về sử dụng vật liệu, kỹ thuật in ấn và phương thức bảo quản. Một bức tranh cổ không chỉ là hình ảnh, màu sắc mà còn là kết tinh của kỹ nghệ làm giấy, chế màu và bút pháp truyền thống. Vì vậy, bảo tồn di sản không thể chỉ dừng lại ở việc giữ gìn hình hài hiện vật, điều quan trọng là giữ được quy trình đã làm nên hiện vật ấy. Nếu còn bức tranh nhưng không còn người biết cách tạo ra chất màu truyền thống; còn bản khắc nhưng không còn người hiểu kỹ thuật in cổ; còn những tác phẩm thủy mặc nhưng thiếu người thực hành và truyền dạy, thì đó là một sự đứt gãy đáng suy ngẫm.

“Một nền văn hóa không chỉ được nhận diện bằng những gì nó đã tạo ra trong quá khứ, mà còn bằng khả năng trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ tương lai. Vì thế, bảo tồn không phải là đóng băng di sản trong thời gian, mà là tạo điều kiện để di sản tiếp tục được hiểu, được thực hành và có đời sống trong xã hội đương đại”, ông Dũng khẳng định.