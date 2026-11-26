Lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái

Trong thời gian 5 ngày, học viên được phổ biến các chuyên đề, gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách đối với nghệ thuật Xòe Thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cung cấp kiến thức tổng quan về nghệ thuật Xòe Thái của dân tộc Thái; đặc điểm, giá trị văn hóa, nghệ thuật và vai trò của loại hình này trong đời sống cộng đồng; thực trạng, phương pháp bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái tại Sơn La cùng những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn thực hành, truyền dạy nghệ thuật Xòe Thái; rèn luyện kỹ năng trình diễn và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng.

Biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hạt nhân văn nghệ cơ sở, góp phần giữ gìn, lan tỏa giá trị nghệ thuật Xòe Thái và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.