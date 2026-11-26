Chương trình “Giai điệu Việt Nam” nằm trong khuôn khổ tuần lễ “Khai hội Văn hóa – Khởi sắc tinh hoa”, hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Bảo tàng TP.HCM tổ chức, tạo thêm không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật dành cho công chúng.

Chương trình “Giai điệu Việt Nam” kết hợp nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật tại Bảo tàng TP.HCM

Đêm diễn có sự tham gia của NSƯT Kim Tử Long, các ca sĩ Hà Vân, Kyo York, Thạch Thảo, nghệ sĩ violin Anh Đào, nhóm Mắt Ngọc, nhà thiết kế Bảo Bảo, nhóm người mẫu Kim Nguyên cùng nhóm múa Sol. Các tiết mục được dàn dựng với nhiều hình thức thể hiện, từ âm nhạc truyền thống, ca khúc trữ tình đến những màn trình diễn sôi động, kết hợp vũ đạo và thời trang.

Bên cạnh màu sắc nghệ thuật truyền thống, chương trình còn mang đến không khí trẻ trung qua phần trình diễn của nhóm Mắt Ngọc. Những giai điệu sôi động kết hợp vũ đạo đã góp phần khuấy động không gian đêm diễn, tạo sự hào hứng cho khán giả.

Đáng chú ý, phần trình diễn thời trang của nhà thiết kế Bảo Bảo cùng các người mẫu Kim Nguyên tạo thêm điểm nhấn về thị giác. Những bộ trang phục với màu sắc, kiểu dáng đa dạng được giới thiệu trên sân khấu, góp phần làm phong phú hình thức biểu đạt nghệ thuật. Sự kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và vũ đạo không chỉ tạo nên sự mới mẻ cho chương trình mà còn mở rộng trải nghiệm thưởng thức của công chúng.

NSƯT Kim Tử Long biểu diễn tiết mục ca cổ tại chương trình nghệ thuật “Giai điệu Việt Nam"

Theo dõi các tiết mục, nhiều khán giả chăm chú thưởng thức, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự đan xen giữa các loại hình biểu diễn giúp chương trình duy trì không khí sôi nổi, tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ và người xem.

Chị Nguyễn Thị Mai Trâm (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, chị biết đến chương trình thông qua trang thông tin của Bảo tàng TP.HCM. Thời gian tổ chức vào buổi tối cũng thuận tiện để chị sắp xếp tham dự. Đối với chị, đây không chỉ là dịp giải trí mà còn là cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa thông qua các hoạt động nghệ thuật trực tiếp.

Nhà thiết kế Bảo Bảo xuất hiện cùng các người mẫu trong phần trình diễn thời trang tại chương trình “Giai điệu Việt Nam”

Cùng đến tham dự chương trình, Nguyễn Phan Ngọc Trân (20 tuổi, sinh viên) cho biết, chị biết đến sự kiện thông qua nhà thiết kế Kim Nguyên, người mà Trân từng có dịp làm việc cùng. Với Trân, phần trình diễn thời trang của nhà thiết kế Bảo Bảo là điểm nhấn đáng nhớ bởi màu sắc trang phục nổi bật. Việc kết hợp thời trang với âm nhạc và vũ đạo giúp chương trình có thêm nhiều hình thức thể hiện, tạo cơ hội để khán giả tiếp cận các loại hình nghệ thuật khác nhau.

Không chỉ quan tâm đến nội dung biểu diễn, khán giả còn mong muốn các chương trình văn hóa được thông tin rộng rãi hơn để nhiều người có cơ hội tham gia. Chị Vũ Thu Hoàng (56 tuổi) cho rằng, những sự kiện tương tự nên được giới thiệu trên các nền tảng phổ biến như Facebook, YouTube, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Ca sĩ trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Có thể thấy, thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và các hình thức biểu diễn hiện đại, “Giai điệu Việt Nam” đã mang đến một không gian thưởng thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khán giả. Việc tổ chức chương trình tại Bảo tàng TP.HCM cũng góp phần kết nối hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa với trải nghiệm nghệ thuật trực tiếp.

Chương trình nhận được sự quan tâm của người dân TPHCM

Những chương trình giao lưu, trình diễn như “Giai điệu Việt Nam” không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn mở thêm cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và cảm nhận các giá trị văn hóa thông qua những hình thức gần gũi, sinh động. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động văn hóa tại TP.HCM.