Khải Hoàn Môn Chiến Thắng sừng sững giữa bầu trời Viêng Chăn. Ảnh: Lê Văn Chương

Dấu mốc của Vương quốc Lan Xang

Dọc theo đại lộ Lan Xang rợp bóng cây xanh và rực rỡ sắc hoa Chăm Pa, tôi cùng những người lính Bộ đội Biên phòng Lào thong thả bước về phía khoảng sân rộng, thoáng đãng, nơi Khải Hoàn Môn Chiến Thắng sừng sững giữa bầu trời Viêng Chăn. Thoạt nhìn, công trình dễ gợi liên tưởng đến Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp). Tượng đài bên bờ sông Seine được dựng lên để tôn vinh những chiến công của Hoàng đế Napoléon. Bên sông Mê Kông, Khải Hoàn Môn Chiến Thắng gợi nhớ hơn 6 thế kỷ dựng nước và giữ nước của dân tộc Lào.

Tấm bảng giới thiệu đặt bên trong Khải Hoàn Môn Chiến Thắng ghi rõ: “Khi nhắc đến thuật ngữ “Patuxai” hay “Khải Hoàn Môn Chiến Thắng”, chúng ta liên tưởng đến một sức mạnh phi thường, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào sâu sắc về những chiến thắng đã giành được trong quá khứ. Hình ảnh Khải Hoàn Môn gợi chúng ta nhớ đến những chiến công vang dội của Vua Fa Ngum, người đã chinh phục các tiểu quốc trong khu vực, thống nhất vương quốc vào năm 1353 dưới một chính quyền duy nhất”.

Tấm bảng còn nhắc đến công lao của Vua Sayaseththa và các vị vua kế tục trong việc mở rộng lãnh thổ, giữ vững giang sơn, đồng thời tưởng nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của đất nước Lào. Lịch sử đấu tranh giành độc lập của Lào còn ghi dấu những người con ưu tú của Việt Nam đã vượt dãy Trường Sơn, sát cánh cùng lực lượng cách mạng của Hoàng thân Souphanouvong trong những năm tháng gian khổ nhất, hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tấc đất, ngọn núi của nước bạn như bảo vệ chính quê hương mình.

Công trình cao 55m, gồm 7 tầng chính, 2 tầng phụ và 5 tháp tượng. Đứng trước Khải Hoàn Môn Chiến Thắng, tôi chợt nhớ đến những bức ảnh về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thiệu Huy được nước bạn trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Bảo tàng Lịch sử Quân đội nhân dân Lào. Công trình cũng gợi tôi nhớ đến sự hy sinh của người con đất Việt trên đất nước Triệu Voi, người đã được Chính phủ Lào truy tặng Huân chương Itxala hạng Nhất.

Dấu tích qua ảnh tư liệu

Ngay tại tầng 2 của Khải Hoàn Môn Chiến Thắng, nhiều bức ảnh tư liệu ghi lại trận lụt lịch sử năm 1966 tại Thủ đô Viêng Chăn. Tháng 9/1966, sông Mê Kông dâng cao đột biến, gây ra một trong những trận lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Viêng Chăn. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Viêng Chăn lên tới 12,71m. Toàn bộ trung tâm thủ đô chìm trong biển nước suốt 19 ngày.

Mực nước lũ năm ấy luôn vượt mức báo động 3. Những bức ảnh đen trắng ghi lại cảnh nước lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư và đường sá. Nhiều khu vực trong thành phố bị cô lập giữa biển nước mênh mông, người dân chủ yếu đi lại bằng thuyền bè. Nhiều người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tìm đến những gò đất cao để lánh nạn. Trận lũ khiến 70.000 người bị ảnh hưởng, 2.000 người mất nhà cửa và 300 người thiệt mạng. Những nhân viên đại sứ quán được trực thăng giải cứu từng bàng hoàng kể lại cảnh thi thể nạn nhân trôi theo dòng nước xiết.

Cách đó không xa, trên tường treo một tấm bích chương khổ lớn ghi dòng chữ “Ngày thắng lợi của cách mạng Lào”. Nội dung nêu rõ: “Từ năm 1973 đến năm 1975, cuộc cách mạng bước vào giai đoạn cuối cùng trên phạm vi cả nước, được thúc đẩy bởi sức mạnh của toàn thể quân dân và tiến bước hướng tới hòa bình, phục hồi đất nước. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1975, khoảng 20.000 người dân Thủ đô Viêng Chăn đã tập trung mít tinh chào mừng chính quyền mới”.

Khi giới thiệu những tấm bích chương ấy cho du khách, anh Chanthaphommai, một hướng dẫn viên người Lào nhắc đến một phương châm giàu hình ảnh của cách mạng Lào sau ngày đất nước được giải phóng: “Bẻ gãy gọng kìm mà không làm nát bông sen, không làm đục dòng nước”. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn và sự vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn đất nước Triệu Voi. Ngày 2/12/1975, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chính thức ra đời.

Ngày nay, Khải Hoàn Môn Chiến Thắng nằm tại nút giao của các tuyến đường chính ở Thủ đô Viêng Chăn, gồm đại lộ Lan Xang, đại lộ Kaysone Phomvihane, đường Phôn Xay và đường Khouvieng. Xung quanh là khu hành chính với nhiều cơ quan nhà nước của Lào như Phủ Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Năng lượng và Mỏ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

Qua vòm cổng, cầu bình an

Tại Khải Hoàn Môn Chiến Thắng, một bức ảnh giới thiệu chiếc cồng hòa bình thế giới do Ủy ban Hòa bình thế giới tặng Lào vào năm 2008. Chiếc cồng này chỉ được gióng lên tại các sự kiện đối ngoại, hội nghị hòa bình hoặc lễ kỷ niệm trọng đại cấp quốc gia và khu vực. Đặt bức ảnh ở nơi tôn vinh những chiến công giữ nước, người Lào gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về lòng yêu chuộng hòa bình và sự bao dung. Thông điệp ấy gợi nhắc vẻ đẹp hiền hòa, mến khách từng đi vào giai điệu da diết của ca khúc “Hoa đẹp Chăm Pa”.

Ngày thường, du khách tấp nập tới thăm Khải Hoàn Môn Chiến Thắng. Đây còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa cộng đồng vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay, lễ Quốc khánh Lào (2/12) hay lễ hội Thạt Luổng (rằm tháng 12 theo lịch Phật giáo). Hai cô gái Lào Douangchai và Bounmy, khi đến thăm công trình, cho biết, người dân Viêng Chăn trước khi đi xa hoặc làm việc hệ trọng thường tới đây chắp tay và bước qua vòm cổng, với niềm tin sẽ được chư thiên phù hộ, gặp nhiều may mắn.

Cuối buổi chiều, khi phố xá Viêng Chăn bắt đầu lên đèn, trên các tầng của công trình vẫn thấp thoáng bóng người. Có người lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống thủ đô. Có người chờ đến lượt dâng lễ tại ban thờ Phật trên tầng 7 để hồi hướng công đức cho người đã khuất, cầu bình an, sức khỏe cho gia đình. Lễ vật trên ban thờ thật mộc mạc, chỉ gồm hoa Chăm Pa, hoa sen, hoa cúc và những cặp nến sáp ong vàng óng.

Những người lính Bộ đội Biên phòng Lào đưa chúng tôi đi tham quan Khải Hoàn Môn Chiến Thắng cũng dừng lại thắp hương trước ban thờ trên đỉnh tháp với vẻ mặt thành kính. Trong gió chiều từ phía sông Mê Kông, hương hoa Chăm Pa quyện với mùi trầm. Lời nguyện cầu của họ vang lên trầm ấm, giản dị như chính tâm hồn người lính giữ biên cương: “Khỏ hạy bản mương sạ-ngốp súc, hôm dên đuội thợt” (Cầu cho đất nước được thanh bình, yên ấm).