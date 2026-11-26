Du khách chụp ảnh cùng bức tường hoa đang được quan tâm ở Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Trâm.

Cuối tháng 11, một bức tường cao hơn 2 m, phủ kín hoa dây leo nằm trong hẻm 63 Đống Đa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) bất ngờ trở nên nhộn nhịp. Buổi sáng và chiều, xe máy đậu kín, du khách đứng thành từng tốp chờ đến lượt chụp ảnh. Khung cảnh này đã diễn ra liên tục trong những ngày qua.

Trên Google Maps, điểm chụp ảnh này đã được tạo địa chỉ "Tường Hoa Mắt Huyền" để du khách dễ dàng tìm kiếm.

Diễm Quỳnh (28 tuổi, quê Hưng Yên) vô tình biết đến bức tường hoa nhờ mạng xã hội, sau đó đi theo định vị Google Maps đến chụp ảnh vào ngày 24/11. Để tránh tình trạng đông đúc và không dính nhiều người, cô chọn đi lúc 7h sáng.

"Đây chỉ đơn giản là bức tường cao với dây leo nở hoa luân phiên, nhưng toát lên được nét đặc trưng của Đà Lạt, đúng với cái tên xứ sở ngàn hoa. So với một số điểm check-in nhân tạo khác, tôi thích sự tự nhiên của bức tường hoa này. Chỉ cần đứng vào là có ảnh", Quỳnh nói với Tri Thức - Znews.

Lượng khách chờ chụp ảnh đông đúc tại bức tường hoa ngày trưa ngày 25/11. Ảnh: Phạm Kim Nhân.

Theo quan sát của cô, dù lượng khách ra vào liên tục, tất cả đều giữ trật tự và nhường nhau chụp để có ảnh đẹp mang về.

Quỳnh cho biết thêm khi chụp ảnh tại đây, du khách nên quay mặt về hướng Tây, ánh sáng sẽ đẹp hơn. Buổi sáng 7-9h thường không có nắng chiếu vào, cho ra bức ảnh dịu mắt. Nếu thích màu ảnh lung linh có thể đến vào buổi chiều. Điểm chụp ảnh này không quá kén màu sắc trang phục.

Bức tường hoa nằm gần Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Du khách có thể tìm địa chỉ trên Google Maps hoặc di chuyển từ trung tâm theo đường Hà Huy Tập hoặc Tô Hiến Thành, sau đó chếch sang trái vào đường Đống Đa. Tường hoa nằm trong hẻm bê tông rộng và dễ đi, nhưng du khách nên cân nhắc đi xe máy vì khó tìm chỗ đậu ôtô.

Diễm Quỳnh chụp ảnh với bức tường hoa ngày 24/11. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Trong khi đó, đến chụp ảnh vào khoảng 10h30 ngày 25/11, Ngọc Khánh (25 tuổi, đến từ TP.HCM) phải nán lại hơn 30 phút để chờ khoảng trống đẹp. Cô cho rằng sức hút của bức tường hoa đến từ hàng nghìn dây leo phủ kín. Sắc xanh của lá xen lẫn hoa nhiều màu tạo ra một phông nền bắt mắt khi thu vào bức ảnh.

Tuy nhiên, cô lưu ý những du khách sau nên đi vào sáng sớm để không mất thời gian chờ đợi. Nếu muốn bức ảnh có chiều sâu chỉ cần chụp tập trung vào bức tường hoa, không để đường bê tông hay không gian khác lọt vào khung ảnh.

Theo Thiện Nhân, người dân sống tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, bức tường hoa nằm dọc theo con hẻm đã có từ lâu, không thu phí chụp ảnh, nhưng đến nay mới thu hút nhiều sự chú ý. Du khách đến đây đa phần là các bạn trẻ hoặc cặp đôi.

Người này nói rằng đây là hoa mắt huyền (tên khoa học Thunbergia alata). Loại cây dây leo này dễ trồng và phổ biến ở Đà Lạt, hoa thường có 5 cánh màu vàng, cam, trắng hoặc đỏ kèm nhụy đen nổi bật ở giữa.

"Hoa nở quanh năm, rộ nhất vào tháng 6-12. Nếu bỏ lỡ mùa hoa dã quỳ hoặc cỏ hồng, du khách có thể chụp ảnh với hoa mắt huyền khi đến Đà Lạt. Ngoài ra, trên đường Đống Đa cũng còn một số khóm hoa khác đang nở đẹp", Nhân nói.

Một số du khách chụp ảnh tại bức tường hoa trong những ngày gần đây. Ảnh: Hoàng Cao Khánh, Huy Song.

Đây không phải lần đầu một điểm chụp ảnh cùng hoa "gây sốt" tại Đà Lạt. Đầu tháng 11, bức tường hoa dã quỳ nằm trên vành đai Huyền Trân Công Chúa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) mang đến vẻ đẹp trong trẻo của cao nguyên cũng thu hút du khách.

Mỗi năm, vào tháng 1-2, cây mai anh đào bên bờ hồ Xuân Hương, phía sau là khung cảnh hàng cây thông và nhà thờ Con Gà, đều đón hàng trăm lượt khách đến chụp ảnh. Có người phải xếp hàng 15 phút mới đến lượt.

Trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) vừa qua, Đà Lạt đón lượng khách đổ về đông đúc. Khách sạn, homestay ở khu vực trung tâm đạt công suất 90-100% ngày 20-24/11. Quán ăn, quán cà phê đông khách từ sáng đến tối.

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