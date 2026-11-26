Bữa cơm sớm để đi xem hát

Chiều 24.11, bà Nguyễn Thị Hoà nấu cơm từ 5 giờ, ăn sớm, sửa soạn quần áo rồi đi bộ đến Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, TP. Hà Nội. Nhà cách nơi biểu diễn chưa đầy cây số, bà đi cùng những người cao tuổi trong chi hội phụ nữ của phường. Chi tiết được Báo Văn Hoá ghi lại trước đêm công diễn Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi toàn quốc năm 2026.

Không cần thêm lời bình về sự háo hức. Việc chủ động thu xếp bữa cơm đã nói lên sức hấp dẫn của cuộc hẹn ấy. Trong buổi tối của bà, có nơi muốn đến, có người cùng đi, có tiếng hát đáng để chờ.

Chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi, nhìn từ đây, có điểm bắt đầu rất gần. Đó là nhận ra sở thích riêng của các cụ, các bác, thay vì nghĩ tuổi già chỉ cần nghỉ ngơi hoặc quây quần bên con cháu. Được yêu thương trong gia đình rất quý. Có đời sống giao tiếp, thưởng thức và sáng tạo của chính mình cũng quý như vậy.

Các diễn viên trong đêm công diễn Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi toàn quốc năm 2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, TP. Hà Nội, tối 24.11.2026. Ảnh: Minh Thúy/Báo Nhân Dân

Đêm công diễn do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức quy tụ gần 200 diễn viên thuộc 11 đội nghệ thuật, được lựa chọn qua liên hoan tại 6 khu vực. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự. Những người đứng trên sân khấu là diễn viên không chuyên, đi lên từ phong trào văn nghệ cơ sở.

Ở đó, người cao tuổi vừa là khán giả, vừa tạo nên điều đáng xem. Sự chăm lo đã có hình hài cụ thể: sân khấu được mở, công sức tập luyện có nơi thể hiện, tiếng hát từ cộng đồng được lắng nghe trong không gian nghệ thuật trang trọng.

Người giữ vốn quý cũng cần được vui

Chương trình có tiết mục “Xẩm chợ Đồng Xuân” của Đội Nghệ thuật Người cao tuổi TP. Hà Nội, dân ca quan họ do đội Bắc Ninh biểu diễn, “Lý kéo chài” của đội TP. Hồ Chí Minh. Những làn điệu quen thuộc được người cao tuổi mang đến công chúng bằng chính hoạt động biểu diễn của mình.

Khi nói đến người cao tuổi và di sản, ta dễ nghĩ ngay tới trách nhiệm gìn giữ, trao truyền. Điều ấy đúng. Nhưng nếu chỉ nhìn các cụ, các bác như những người có bổn phận lưu giữ vốn quý cho con cháu, câu chuyện vẫn còn thiếu phần đời sống của chính họ.

Người thuộc điệu hát cũng cần bạn hát. Người có khả năng biểu diễn cũng cần khán giả. Niềm vui được thể hiện sở trường không nên phải chờ đến lúc chứng minh rằng việc ấy có ích cho thế hệ sau. Bản thân niềm vui ấy đã đáng được tôn trọng.

Nhìn như vậy, bảo tồn dân ca và chăm lo tuổi già có thể gặp nhau tự nhiên hơn. Khi người hát được thực hành, được giao lưu, được cùng nhau chuẩn bị tiết mục, di sản có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống. Người giữ di sản cũng có thêm công việc yêu thích để dành tâm sức. Quan hệ ấy chỉ bền khi cả hai phía đều được nuôi dưỡng.

Vẻ đẹp của sân khấu không chuyên nằm ở chỗ người dân đem khả năng của mình góp vào sinh hoạt chung. Tuy nhiên, chữ “không chuyên” không có nghĩa là có thể dễ dãi trong tổ chức. Sự tôn trọng cần được thể hiện bằng âm thanh phù hợp, thời lượng hợp lý, điều kiện đi lại và nghỉ ngơi được tính đến. Những việc tưởng là hậu cần ấy quyết định khá nhiều đến trải nghiệm của người tham gia.

Cuộc hẹn sau đêm công diễn

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục đưa hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao về thôn, tổ dân phố; huy động nguồn lực xã hội để nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Đây là yêu cầu tiếp tục thực hiện, cũng là hướng để nhìn lại giá trị của liên hoan sau khi sân khấu khép lại.

Đêm diễn toàn quốc có giá trị tôn vinh, kết nối và khích lệ. Còn sự bền bỉ của phong trào phải được thử bằng những ngày bình thường: câu lạc bộ có chỗ sinh hoạt hay không, người muốn tham gia có tìm được bạn cùng sở thích, lịch tập có thuận tiện, người chưa hát hay có được đón nhận?

Nếu sinh hoạt văn nghệ chỉ hướng tới tuyển chọn tiết mục dự thi, cơ hội dễ thu hẹp vào những giọng hát nổi bật. Trong khi đó, đời sống văn hoá cơ sở cần cả người hát chưa tròn câu nhưng muốn học, người chỉ thích nghe, người có thể góp chuyện về làn điệu quê mình. Giải thưởng ghi nhận tài năng; sinh hoạt cộng đồng còn có nhiệm vụ tạo chỗ cho những khả năng khác nhau.

Vì thế, bên cạnh kinh phí tổ chức liên hoan, đáng quan tâm là điều kiện duy trì những cuộc gặp thường xuyên. Ngành văn hoá có thể hỗ trợ chuyên môn, địa phương bố trí không gian phù hợp, các cấp hội kết nối người tham gia. Còn nội dung sinh hoạt cần có tiếng nói của chính các cụ, các bác: thích hát gì, muốn học gì, thời gian nào thuận tiện. Được lựa chọn cũng là cách được tôn trọng.

Bữa cơm sớm của bà Hoà gợi ra thước đo giản dị cho những nỗ lực ấy. Thành công của hoạt động văn hoá còn nằm ở khả năng khiến người dân muốn thu xếp việc nhà để đến, rồi muốn trở lại. Sau đêm diễn lớn, điều đáng mong là ở nơi mình sống, các cụ, các bác vẫn có những cuộc hẹn như thế - đủ gần để đi, đủ thân tình để gắn bó, đủ hấp dẫn để chờ.