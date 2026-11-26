'Made in Việt Nam' – Tự hào về bản lĩnh và khát vọng Việt tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Made in Việt Nam” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mang đến không khí sôi động, trẻ trung, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam. Qua âm nhạc hiện đại, tiết mục truyền tải tinh thần tự tin, khát vọng vươn lên và ý chí khẳng định vị thế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/made-in-viet-nam-tu-hao-ve-ban-linh-va-khat-vong-viet-tai-muon-sac-viet-nam-1767690.html