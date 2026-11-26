140 năm sau cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp, tinh thần Ba Đình vẫn là niềm tự hào của người dân xứ Thanh. Từ những trang sử được tái hiện tại lễ kỷ niệm đến thông điệp của thế hệ trẻ hôm nay, truyền thống yêu nước tiếp tục được đặt trong trách nhiệm gìn giữ và dựng xây quê hương.