Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong 11 tháng qua, Thành phố ước đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ và gần 47,6 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,39%. Tổng thu du lịch đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ và vượt 416 tỷ đồng so với chỉ tiêu cả năm.

TP.HCM đẩy mạnh các chương trình kích cầu du lịch, mua sắm nhằm thu hút du khách và gia tăng tổng thu trong mùa cao điểm cuối năm.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình cho biết, việc vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn một tháng cao điểm là tín hiệu tích cực. Ngành du lịch thành phố kỳ vọng các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm sẽ thu hút thêm du khách, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu, qua đó nâng mức đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Đón đầu mùa cao điểm, 43 đơn vị đã tham gia chương trình kích cầu du lịch cuối năm với 156 chương trình, gói ưu đãi. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm giá phòng từ 20% đến 48%, trong khi các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour có giá từ 200.000 đồng/khách.

Sở Du lịch TP.HCM cũng phối hợp với Sở Công Thương và các doanh nghiệp kết nối sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú với chương trình kích cầu mua sắm cuối năm “Shopping Season in Vibrant HCMC”, tạo điều kiện để du khách kết hợp tham quan, trải nghiệm ẩm thực và mua sắm.

Chuỗi hoạt động kích cầu du lịch thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm.

Một trong những điểm nhấn của mùa du lịch cuối năm là Giải Marathon Quốc tế TP.HCM, diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM, dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên. Nhiều gói ưu đãi lưu trú, tham quan dành riêng cho vận động viên và người thân được triển khai nhằm khuyến khích nhóm khách này kéo dài thời gian lưu trú sau giải.

Tuần lễ Du lịch TP.HCM tiếp tục diễn ra đến hết ngày 12/12 với nhiều hoạt động trải nghiệm, từ khám phá ẩm thực, làng nghề, thưởng thức biểu diễn Việt phục bên sông Sài Gòn đến tìm hiểu đặc sản, sản phẩm OCOP tại phường Bình Dương và trải nghiệm văn hóa biển tại phường Vũng Tàu.

Chuỗi hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành du lịch TP.HCM trong tháng cuối năm.