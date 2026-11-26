Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng đồng bào dân tộc Cơ Tu Đà Nẵng. (Ảnh: Thành Long)

Hương vị từ núi rừng Trường Sơn

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, bà Đặng Phạm Triều Vân, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết, đến với Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế, điều đoàn mong muốn nhất là đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Từ các điệu múa truyền thống đến nghề dệt thổ cẩm, đan lát và những món ăn mang đậm hương vị địa phương, mỗi sản phẩm đều được lựa chọn để kể một phần câu chuyện về cộng đồng đang sinh sống dọc dãy Trường Sơn.

Bà Đặng Phạm Triều Vân, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

“Chúng tôi luôn mong muốn mang tới những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của người đồng bào Cơ Tu gửi đến bạn bè quốc tế”, bà Triều Vân chia sẻ.

Trong thế giới ẩm thực của người Cơ Tu, nguyên liệu gần gũi với đời sống miền núi đã tạo nên những món ăn mang dấu ấn riêng. Đó là cơm lam được nấu trong ống tre, nứa; những món nướng mang hương vị tự nhiên của núi rừng; hay bánh sừng trâu, còn được biết đến với tên gọi bánh a quát ở một số cộng đồng, làm từ gạo nếp và gói bằng lá rừng. Những nguyên liệu mộc mạc, qua cách chế biến được lưu truyền trong gia đình và bản làng, trở thành hương vị thân thuộc trong những dịp sum họp, lễ hội và tiếp đón khách quý.

Bánh sừng trâu gây ấn tượng bởi hình dáng thuôn cong, nhỏ gọn, được tạo nên từ những nếp gấp khéo léo của lá gói. Để có chiếc bánh đẹp, người làm phải chọn lá phù hợp, xử lý lá cẩn thận rồi gói nếp sao cho vừa tay. Khi chín, phần nếp dẻo thơm, vị bùi của gạo hòa cùng hương lá tạo nên món quà giản dị mà đậm tình quê. Mỗi vùng, mỗi cộng đồng có thể có cách gọi và cách làm riêng, song chiếc bánh vẫn gợi nhắc đến sự cần mẫn của người phụ nữ miền núi và sự gắn bó giữa con người với những sản vật tự nhiên.

Cơm lam cũng mang trong mình câu chuyện của đời sống trên núi. Gạo được cho vào ống tre, nứa cùng lượng nước vừa đủ rồi nướng chín trên lửa. Từ những nguyên liệu sẵn có, người dân tạo nên món ăn thuận tiện cho những ngày lao động trên nương rẫy, những chuyến đi rừng hay những buổi quây quần bên nhau. Ngày nay, khi được giới thiệu đến du khách, cơm lam trở thành một cách để người thưởng thức hình dung về nhịp sống miền sơn cước, nơi bếp lửa và bữa ăn luôn gắn với sự sẻ chia.

Một món ăn khác được bà Triều Vân nhắc đến là zờ rá, món ăn truyền thống của người Cơ Tu. Cùng với bánh sừng trâu và cơm lam, món ăn góp phần làm phong phú bức tranh ẩm thực của đồng bào. Mỗi món có nguyên liệu, cách chế biến và hương vị riêng, phản ánh kinh nghiệm sống được tích lũy qua nhiều thế hệ. Ẩm thực vì thế không đứng ngoài văn hóa, mà hiện diện ngay trong những sinh hoạt thường ngày, trong cách người dân sử dụng sản vật địa phương và gìn giữ tập quán của cộng đồng.

Từ góc nhìn ấy, gian hàng Cơ Tu không đơn thuần là nơi giới thiệu đặc sản. Đó còn là dịp để công chúng nhận ra rằng đằng sau mỗi món ăn là một không gian văn hóa, nơi thiên nhiên cung cấp nguyên liệu, con người sáng tạo cách chế biến và cộng đồng gìn giữ những hương vị quen thuộc như một phần ký ức chung.

Những nét văn hóa của dân tộc Cơ Tu được giới thiệu đầy sinh động tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế. (Ảnh: Thành Long)

Sắc màu thổ cẩm, nhịp điệu của cộng đồng

Nếu ẩm thực là con đường gần gũi để đến với văn hóa Cơ Tu, thì những tấm thổ cẩm và điệu múa truyền thống lại mở ra những chiều sâu khác của đời sống tinh thần.

Theo bà Triều Vân, khi lựa chọn sản phẩm và giới thiệu gian hàng tại liên hoan, đoàn mong muốn giữ được sự gần gũi, chân chất, mộc mạc vốn có của người Cơ Tu. Trong đời sống truyền thống Cơ Tu, nghề dệt thổ cẩm là kết tinh của sự kiên nhẫn, khéo léo và óc thẩm mỹ. Từ những sợi chỉ được đan cài qua khung dệt, người thợ tạo nên những tấm vải với đường nét, hoa văn và màu sắc đặc trưng. Thổ cẩm hiện diện trong trang phục, trong các dịp lễ hội và những sự kiện quan trọng của cộng đồng. Mỗi sản phẩm là kết quả của nhiều công đoạn tỉ mỉ, đồng thời phản ánh những quan niệm thẩm mỹ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cùng với dệt thổ cẩm, đan lát mây tre cũng gắn bó mật thiết với sinh hoạt của đồng bào. Từ tre, nứa, mây và những vật liệu tự nhiên, người Cơ Tu làm nên các vật dụng phục vụ lao động, đi rừng và đời sống gia đình. Đằng sau những chiếc gùi, chiếc rổ hay vật dụng đan tay là sự am hiểu nguyên liệu, kinh nghiệm chọn vật liệu và kỹ thuật được tích lũy qua thời gian.

Những nghề thủ công ấy cũng đang đứng trước yêu cầu thích ứng với đời sống hiện đại. Khi các vật dụng công nghiệp ngày càng phổ biến, việc duy trì nghề truyền thống cần nhiều hơn tình yêu dành cho di sản. Người thợ phải có cơ hội thực hành, người trẻ cần được học nghề, còn sản phẩm thủ công cần tìm được vị trí phù hợp trong đời sống đương đại. Những mô hình gắn nghề truyền thống với hoạt động du lịch, giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm thực tế có thể tạo thêm động lực để nghề được tiếp nối, đồng thời mở ra sinh kế cho người dân địa phương.

Một biểu tượng văn hóa đặc sắc khác của người Cơ Tu là điệu múa Tung tung da dá. Trong nhịp trống, tiếng chiêng, những bước chân và động tác hòa quyện tạo nên không khí rộn ràng, thể hiện niềm vui, khát vọng về cuộc sống bình yên, no ấm. Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với đời sống tín ngưỡng và những sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu.

Điệu múa không đơn thuần là một tiết mục trình diễn. Đó là cách cộng đồng biểu đạt niềm tin, niềm vui và sự gắn bó với nhau, thường xuất hiện trong những dịp lễ hội quan trọng. Khi được giới thiệu tại các chương trình giao lưu văn hóa, Tung tung da dá đưa những nhịp điệu từ bản làng đến với công chúng rộng rãi hơn, nhưng giá trị sâu xa của nó vẫn nằm trong môi trường sinh hoạt cộng đồng đã nuôi dưỡng điệu múa qua bao thế hệ.

Cũng trong không gian ấy, nhà Gươl giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Cơ Tu. Đây là nơi cộng đồng gặp gỡ, bàn bạc việc chung, tổ chức các nghi lễ và lễ hội truyền thống. Những hoa văn chạm khắc, hình tượng trang trí và kiến trúc của nhà Gươl góp phần thể hiện thế giới quan cùng mối liên hệ giữa con người, thiên nhiên và các thế hệ đi trước. Bởi vậy, muốn hiểu văn hóa Cơ Tu một cách trọn vẹn, cần nhìn những điệu múa, nghề thủ công và món ăn trong mối liên hệ với không gian sống, tập quán và tình cảm cộng đồng đã hình thành nên chúng.

Để văn hóa được tiếp nối trong đời sống hôm nay

Với ông Bríu Chơn, người Cơ Tu đang có mặt tại Liên hoan Văn hoá Ẩm thực quốc tế 2026, việc mang văn hóa dân tộc đến giới thiệu tại đây là một niềm vinh dự. Ông mong muốn ngày càng có nhiều người quan tâm, tìm hiểu văn hóa Cơ Tu cũng như vùng đất nơi đồng bào sinh sống.

Ông Bríu Chơn, người Cơ Tu, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

“Bọn mình rất vui, vinh dự khi được đến với thủ đô, và mang theo văn hóa của dân tộc mình để quảng bá cho tất cả du khách”, ông Bríu Chơn chia sẻ.

Lời nói giản dị ấy gợi lên ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ văn hóa: Khi một cộng đồng có cơ hội giới thiệu câu chuyện của mình, những giá trị vốn thân thuộc trong đời sống bản địa sẽ có thêm cơ hội được biết đến, trân trọng và tiếp nối. Với người Cơ Tu, quảng bá văn hóa cũng là cách để những món ăn, nghề thủ công, điệu múa và phong tục truyền thống vượt khỏi phạm vi bản làng, đến với những người chưa từng đặt chân lên miền núi phía Tây Đà Nẵng.

Tuy nhiên, để văn hóa thực sự được gìn giữ, sự hiện diện tại các sự kiện giao lưu mới chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng hơn là những giá trị ấy tiếp tục sống trong cộng đồng: người lớn truyền nghề cho lớp trẻ, nghệ nhân có điều kiện thực hành, những món ăn truyền thống vẫn hiện diện trong các dịp sum họp, còn các điệu múa và nghi lễ được duy trì trong môi trường văn hóa phù hợp. Khi di sản gắn với đời sống và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân, việc bảo tồn sẽ có thêm nền tảng vững chắc.

Du lịch văn hóa có thể góp phần vào hành trình đó nếu được xây dựng trên sự tôn trọng cộng đồng bản địa. Những trải nghiệm tại Cổng Trời Đông Giang, từ tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, đan lát đến thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn nghệ, có thể giúp du khách tiếp cận văn hóa Cơ Tu bằng nhiều giác quan. Nhưng sâu xa hơn, mỗi trải nghiệm cần mở ra sự hiểu biết về con người, phong tục và bối cảnh văn hóa, thay vì chỉ dừng lại ở việc thưởng ngoạn những nét đẹp bề ngoài.

Bà Triều Vân mong muốn những nét đặc sắc của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền sẽ trở thành cầu nối giúp bạn bè muôn phương hiểu nhau hơn và gần gũi với nhau hơn. Đó cũng là thông điệp mà gian hàng Cơ Tu gửi gắm qua những sản vật và giá trị văn hóa được giới thiệu tại liên hoan. Trong một không gian nơi nhiều nền văn hóa cùng hiện diện, sự khác biệt không tạo ra khoảng cách, mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự tò mò, sẻ chia và đồng cảm.

Gian hàng của đồng bào dân tộc Cơ Tu Đà Nẵng. (Ảnh: Thành Long)

Từ chiếc bánh sừng trâu gói bằng lá, ống cơm lam thơm mùi nếp đến tấm thổ cẩm nhiều sắc màu và điệu múa vang nhịp cồng chiêng, câu chuyện về người Cơ Tu được kể bằng những điều gần gũi nhất. Đó là câu chuyện về một cộng đồng gắn bó với đại ngàn, trân trọng di sản cha ông và mong muốn gìn giữ bản sắc trong nhịp sống đang đổi thay.

Tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế, mỗi câu chuyện văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu được “sống dậy” trong hương vị từng món ăn, từng điệu nhảy. Và khi những câu chuyện ấy được lắng nghe bằng tất cả sự trân trọng, đại ngàn Trường Sơn sẽ không còn xa xôi với bạn bè muôn phương, mà hiện lên gần gũi qua chính con người và những giá trị bình dị đã làm nên hồn cốt Cơ Tu.