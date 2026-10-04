Sắc màu làng nghề
HNN - Tiếng búa rèn vang lên trong lò lửa, mùi gỗ mới ở xưởng mộc, những nan tre, vành nón hay đường kim, mũi chỉ…, mỗi nghề một công việc, mỗi người một cách giữ nghề. Sản phẩm làm ra vì vậy mang dấu ấn của làng nghề và sự chăm chỉ, tài hoa của người thợ.
Giữa nhịp sống đời thường, những sắc màu làng nghề là biểu tượng của ký ức, bản sắc văn hóa, phản ánh hồn cốt quê hương và đời sống tinh thần qua các thế hệ, kết nối quá khứ và hiện tại, là điểm đến trải nghiệm thú vị cho du khách gần xa khi đến Huế.
Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những góc ảnh sinh động như vậy của phóng viên Đức Quang.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/sac-mau-lang-nghe-170339.html