Giữa nhịp sống đời thường, những sắc màu làng nghề là biểu tượng của ký ức, bản sắc văn hóa, phản ánh hồn cốt quê hương và đời sống tinh thần qua các thế hệ, kết nối quá khứ và hiện tại, là điểm đến trải nghiệm thú vị cho du khách gần xa khi đến Huế.

Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những góc ảnh sinh động như vậy của phóng viên Đức Quang.

Sản phẩm của làng nghề đan lát Bao La, xã Đan Điền.

Đoàn khảo sát của các doanh nghiệp du lịch đến khảo sát làng nghề đan lát Bao La.

Giữ nghề chằm nón.

Du khách quốc tế khám phá làng hương Thủy Xuân.

Nghề làm hương ở Thủy Xuân.

Trang trí đầu lân.

Phố cổ Bao Vinh còn giữ nghề rèn truyền thống.