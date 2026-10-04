Văn hóa

Sắc màu làng nghề

HNN - Tiếng búa rèn vang lên trong lò lửa, mùi gỗ mới ở xưởng mộc, những nan tre, vành nón hay đường kim, mũi chỉ…, mỗi nghề một công việc, mỗi người một cách giữ nghề. Sản phẩm làm ra vì vậy mang dấu ấn của làng nghề và sự chăm chỉ, tài hoa của người thợ.

Báo Thừa Thiên Huế
Gốc

Giữa nhịp sống đời thường, những sắc màu làng nghề là biểu tượng của ký ức, bản sắc văn hóa, phản ánh hồn cốt quê hương và đời sống tinh thần qua các thế hệ, kết nối quá khứ và hiện tại, là điểm đến trải nghiệm thú vị cho du khách gần xa khi đến Huế.

Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những góc ảnh sinh động như vậy của phóng viên Đức Quang.

 Sản phẩm của làng nghề đan lát Bao La, xã Đan Điền.

 Sản phẩm của làng nghề đan lát Bao La, xã Đan Điền.

Đoàn khảo sát của các doanh nghiệp du lịch đến khảo sát làng nghề đan lát Bao La. 

Đoàn khảo sát của các doanh nghiệp du lịch đến khảo sát làng nghề đan lát Bao La. 

Giữ nghề chằm nón. 

Giữ nghề chằm nón. 

 Du khách quốc tế khám phá làng hương Thủy Xuân.

 Du khách quốc tế khám phá làng hương Thủy Xuân.

Nghề làm hương ở Thủy Xuân. 

Nghề làm hương ở Thủy Xuân. 

 Trang trí đầu lân.

 Trang trí đầu lân.

 Phố cổ Bao Vinh còn giữ nghề rèn truyền thống.

 Phố cổ Bao Vinh còn giữ nghề rèn truyền thống.

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/sac-mau-lang-nghe-170339.html