Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai:UPRIZE gửi gắm thông điệp về một Việt Nam trẻ trung, năng động

Chia sẻ với phóng viên Văn Hóa, UPRIZE cho biết, điều nhóm yêu thích nhất ở Lễ hội Văn hóa thế giới là sự hội tụ, giao lưu giữa nhiều nền văn hóa.

UPRIZE sẽ biểu diễn trong Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

“Đặc biệt, năm nay, UPRIZE vinh dự khi được góp một phần nhỏ vào không khí đó bằng âm nhạc của mình. Với nhóm, đây cũng là cơ hội để gặp gỡ những khán giả có thể chưa biết đến UPRIZE và giới thiệu hình ảnh một nhóm nhạc trẻ Việt Nam”, UPRIZE chia sẻ.

Lần này, UPRIZE sẽ trình diễn hai ca khúc THĂNG và EXposure, đều là những ca khúc của chính nhóm. UPRIZE hiểu rằng khi nhắc đến một lễ hội văn hóa, khán giả thường chờ đợi những tiết mục có chất liệu văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhóm cho rằng văn hóa cũng nằm trong cách một thế hệ trẻ đang sống, suy nghĩ và thể hiện mình.

Là một nhóm nhạc trẻ Việt Nam, điều UPRIZE muốn mang đến là năng lượng, sự tự tin và khát vọng vươn ra biển lớn của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Hy vọng qua âm nhạc và phần trình diễn của nhóm, khán giả có thể cảm nhận được một Việt Nam trẻ trung, đầy năng lượng.

Nhiều fan hâm mộ đón chờ phần trình diễn của nhóm tại Lễ hội

Tinh thần ấy được UPRIZE gửi gắm qua mong muốn mỗi phần trình diễn sẽ trở thành một điểm chạm để kết nối với khán giả trong nước và quốc tế. Nhóm sẽ làm tốt nhất công việc của một nhóm nhạc, đó là mang đến những phần trình diễn thật ấn tượng, đậm tính nghệ thuật và tạo được sự kết nối với khán giả.

Nhóm muốn khán giả quốc tế thấy rằng, bên cạnh một Việt Nam giàu bản sắc với những giá trị văn hóa truyền thống đang được nỗ lực gìn giữ và phát huy, còn có một thế hệ trẻ của dải đất hình chữ S đang không ngừng sáng tạo, tự tin thể hiện năng lực với bạn bè năm châu.

“Nếu sau phần trình diễn của UPRIZE, có thêm một vài khán giả quốc tế tò mò hơn về nhóm, về âm nhạc của nhóm hay những người trẻ Việt Nam, thì với UPRIZE, đó đã là một cách tự nhiên để văn hóa Việt Nam được lan tỏa”, nhóm cho biết.

Sau 4 ngày diễn ra sôi động với chuỗi các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa năm châu, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ được bế mạc bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên kênh VTV1 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các thành viên nhóm UPRIZE

Chương trình diễn ra với 3 chương Sắc màu hội tụ, Việt Nam - Miền di sản sống và Nắm tay hướng tới tương lai.

Khép lại 4 ngày hội rực rỡ, Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ là thời khắc lắng đọng để tôn vinh và thắp sáng hy vọng về hành trình hợp tác dài lâu với thông điệp cốt lõi: Khép lại ngày hội - Mở ra hành trình kết nối mới.