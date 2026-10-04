Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Từ ngày 2-4/10, Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu trở thành tâm điểm của chuỗi hoạt động Viettel Y-Fest 2026 - “Nhịp điệu cuộc sống”.

Riêng đêm nhạc ngày 3/10, mặc dù trời mưa, song sự kiện vẫn thu hút hơn 35 nghìn lượt người tham gia. Sức hút trước hết đến từ một chương trình âm nhạc hiện đại với hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như: Hòa Minzy, Anh Tú, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc và Double2T. Với nhiều người trẻ Lai Châu, đây là cơ hội được trực tiếp trải nghiệm một sự kiện âm nhạc mà trước đó họ thường chỉ biết qua mạng xã hội.

Song, nếu chỉ dừng ở một đêm nhạc, sức lan tỏa của Y-Fest sẽ chỉ nằm trong khoảnh khắc. Điều mà tỉnh Lai Châu muốn hướng tới cùng sự kiện chính là những không gian để người dân và du khách tiếp tục khám phá vùng đất này sau khi rời sân khấu.

Đông đảo người dân Lai Châu có mặt từ đầu giờ chiều 3/10 để săn vé và chờ đợi để xem các nghệ sĩ chạy thử chương trình.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Giám đốc Viettel Lai Châu cho biết, Y-Fest lần đầu đến với Lai Châu là một dấu mốc đặc biệt. Chương trình không chỉ hướng tới âm nhạc hiện đại, mà còn tạo những điểm chạm để người dân, du khách trải nghiệm công nghệ, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đó cũng là lý do Y-Fest được mở rộng khỏi khuôn khổ một sân khấu. Tại Quảng trường nhân dân tỉnh và các tuyến phố trung tâm có những không gian trải nghiệm công nghệ của Viettel; trong khi những sắc màu văn hóa truyền thống được đưa xuống phố qua các màn trình diễn của đồng bào H'Mông, Giáy, Lự, Thái dưới hình thức carnaval.

Carnaval đường phố tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống của địa phương với âm nhạc hiện đại.

Carnaval đường phố tổ chức vào tối 2 và sáng 3/10 là một điểm nhấn cho sự kết nối ấy. Những bộ trang phục truyền thống, tiếng khèn, tiếng trống, các điệu múa và sắc màu văn hóa của nhiều dân tộc H’Mông, Giáy, Thái, Lự cùng hội tụ trong không gian hiện đại.

Điều đáng chú ý là ở đó, người dân địa phương không chỉ là người tham gia một chương trình văn nghệ. Họ trở thành những người trực tiếp kể câu chuyện về văn hóa của chính dân tộc mình.

Chị Lò Thị Thập, Tổ dân phố Nậm Loỏng, phường Đoàn Kết cho biết, việc tham gia diễu hành là dịp để đại diện câu lạc bộ của các chị giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Giáy; giới thiệu, lan tỏa nét đẹp của dân tộc mình đến nhân dân và du khách.

Tương tự chị Thập, anh Giàng Vàng Páo, một diễn viên quần chúng ở xã Tả Lèng cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi có cơ hội giới thiệu phong tục, tập quán của dân tộc H’Mông đến đông đảo công chúng. Chính sự góp mặt của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng như chị Thập, anh Páo đã tạo nên sức sống, giúp văn hóa truyền thống hiện diện và lan tỏa theo một cách gần gũi, đầy sức sống.

Lần đầu tiên người dân Lai Châu được trực tiếp trải nghiệm một sự kiện âm nhạc mà trước đó họ thường chỉ biết qua mạng xã hội.

Từ những không gian bản làng, các giá trị văn hóa truyền thống bước vào một sự kiện hiện đại bằng diện mạo tươi mới, trẻ trung. Sự kết nối ấy khiến văn hóa không đứng bên ngoài Y-Fest, mà trở thành một phần tạo nên dấu ấn riêng của sự kiện tại Lai Châu.

Nếu Y-Fest âm nhạc là lý do để du khách đến với Lai Châu, thì cảnh sắc, văn hóa và những trải nghiệm bản địa chính là yếu tố khiến hành trình của họ được kéo dài.

Đến Lai Châu trong dịp Y-Fest, du khách có thể khám phá đèo Ô Quy Hồ, những bản làng giữa núi rừng như Sin Suối Hồ, Lao Chải; chiêm ngưỡng ruộng bậc thang mùa lúa chín, trải nghiệm Chợ đêm San Thàng, tham dự Lễ hội mùa vàng Bình Lư hay Giải leo núi “Bước chân trên mây-Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi”...

Du khách làm thủ tục tham gia giải leo núi chinh phục con đường đá cổ Pa Vi sau sự kiện đêm nhạc Y-Fest.

Anh Nguyễn Đăng Hoàng Long, một du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ, sức hút của nhạc hội là lý do để anh tìm đến Lai Châu. Tuy nhiên sau sự kiện, anh dự kiến lưu trú thêm vài ngày để tham quan các danh lam thắng cảnh, các làng du lịch cộng đồng và trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của vùng đất giàu bản sắc này.

Mỗi một câu chuyện của du khách giống như anh Long cho thấy, hành trình của họ có thể không kết thúc khi chương trình âm nhạc khép lại. Từ một điểm hẹn, chuyến đi có thể mở rộng thành những trải nghiệm về cảnh quan, văn hóa và con người, mở ra nhiều điểm chạm với Lai Châu.

Theo ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, khi tổ chức sự kiện, địa phương đã định hướng truyền thông để du khách biết đến và trải nghiệm các khu du lịch đặc trưng của địa phương, các bản du lịch cộng đồng mến khách, các hoạt động văn hóa, ẩm thực, Lễ hội mùa vàng Bình Lư... và các hoạt động thể thao trong và sau sự kiện. Hành trình ấy sẽ mở ra những điểm chạm trực tiếp với sản phẩm địa phương.

Người dân và du khách tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm đặc thù của địa phương.

Trong khuôn khổ Y-Fest, Ban tổ chức bố trí các khu trưng bày sản phẩm OCOP, nông nghiệp đặc trưng và các sản phẩm chủ lực của tỉnh; các khu vực ẩm thực địa phương, các gian hàng ẩm thực đường phố tại Quảng trường nhân dân tỉnh. Với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà hàng và hộ kinh doanh, đây là cơ hội để sản phẩm được giới thiệu trực tiếp tới lượng lớn người dân và du khách.

Chị Phạm Thị Thư, Hợp tác xã nông nghiệp, dược liệu công nghệ cao SUKOVA cho biết, việc Y-Fest được tổ chức tại Lai Châu đã mở thêm không gian để các sản phẩm như đông trùng hạ thảo, linh chi, nấm vân chi của đơn vị được giới thiệu rộng rãi hơn.

Ở một góc độ khác, sự gia tăng nhu cầu của du khách cũng tạo thêm cơ hội cho các dịch vụ du lịch. Chỉ tính riêng trong đợt này, số lượng người tham gia vào các sự kiện tại Lai Châu lên đến hơn 50 nghìn người; trong đó khách du lịch ngoài tỉnh là hơn 5 nghìn người.

Các khách sạn cơ sở lưu trú cơ bản hoạt động hết công suất. Lượng khách đặt phòng ở các khách sạn, cơ sở lưu trú dịp Y-Fest tăng đáng kể so cùng kỳ năm trước và cơ bản đạt tới 100% công suất khi sự kiện diễn ra.

Như vậy, từ một sân khấu âm nhạc, những điểm chạm tiếp tục được mở rộng sang lưu trú, ẩm thực, tham quan và sản phẩm địa phương.

Người dân Lai Châu đội mưa theo dõi đêm nhạc Viettel Y-Fest.

Sự kiện không chỉ tạo ra một nơi để thưởng thức âm nhạc mà còn kết nối nhiều thành tố trong hành trình trải nghiệm của du khách. Giá trị của Y-Fest vì thế không chỉ nằm ở lượng người có mặt trong thời gian diễn ra sự kiện. Điều Lai Châu kỳ vọng còn là những hình ảnh, câu chuyện và trải nghiệm được du khách mang theo sau hành trình.

Đó có thể là hình ảnh một đêm nhạc giữa phố núi, những bộ trang phục dân tộc trong Carnaval, một sản phẩm đặc trưng được mua về, một món ăn được thưởng thức, hay ký ức về cung đường đầy trải nghiệm trên đèo Ô Quy Hồ hay những bản làng nguyên sơ, gần gũi và mến khách giữa đại ngàn.

Âm nhạc tạo sức hút ban đầu; văn hóa tạo bản sắc; cảnh quan mở ra hành trình; sản phẩm và dịch vụ tạo thêm những trải nghiệm. Tất cả cùng góp phần kể một câu chuyện về Lai Châu - một vùng đất kỳ vĩ, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, hành trình ấy vẫn có thể tiếp tục trên những cung đường du lịch, trong các bản làng, qua sản phẩm địa phương và trong câu chuyện của những người từng đặt chân đến Lai Châu.

Từ một đêm nhạc, Y-Fest 2026 mở ra thêm một hành trình để Lai Châu được khám phá, trải nghiệm và lan tỏa rộng hơn.