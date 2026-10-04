Sân golf Bãi Tình Thanh Long được vinh danh 'Sân golf cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam'

Sân golf Bãi Tình, xã Thanh Long được chứng nhận “Sân golf cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam”.

Sân golf Bãi Tình có diện tích khoảng 100 ha, được hình thành trên nền địa hình và không gian mặt cỏ tự nhiên của địa phương, từng bước phát triển thành vòng golf 18 hố. Điểm đặc trưng của sân là mô hình được xây dựng với sự tham gia của cộng đồng người chơi trong quá trình hình thành, duy trì và khai thác; chú trọng bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hạn chế tác động đến môi trường.

Việc sân golf Bãi Tình được vinh danh là “Sân golf cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam” đánh dấu một dấu mốc đối với mô hình sân golf tại xã Thanh Long. Đây là cơ hội để địa phương giới thiệu mô hình thể thao gắn với cộng đồng, cảnh quan tự nhiên; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các giá trị cảnh quan của Thanh Long đến đông đảo du khách, người chơi golf trong và ngoài tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Giải Golf chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng thu hút gần 80 golfer đến từ Hiệp hội Golf Việt Nam, Hội Golf Cao Bằng, Hội Golf Lạng Sơn và Câu lạc bộ Golf CBH 22 tham gia.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi trên sân golf Bãi Tình, các golfer đã cống hiến những màn thi đấu hấp dẫn, tạo không khí giao lưu thể thao vui tươi, đoàn kết. Giải đấu không chỉ là dịp để các golfer giao lưu, thi đấu, nâng cao tinh thần thể thao mà còn góp phần giới thiệu cảnh quan, không gian và tiềm năng của sân golf Bãi Tình.

Hội Golf Cao Bằng trao giấy chứng nhận “Sân golf cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam” cho xã Thanh Long.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho những golfer có thành tích xuất sắc tại giải đấu.