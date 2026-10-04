Dấu ấn cầu Long Biên qua nét sơn mài của Thành Chương

Loạt tranh 10 bức sơn mài khổ lớn về cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương đã xuất sắc nhận giải thưởng hạng mục Tác phẩm của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 do Báo Thể thao & Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, một số tác phẩm trong loạt tranh này của họa sĩ tài danh được trưng bày tại chính nơi tổ chức trao giải - không gian di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, như một cách tiếp tục lan tỏa tình yêu Hà Nội tới công chúng.

Gia đình và những người bạn của họa sĩ Thành Chương tại không gian giới thiệu một số tác phẩm tranh sơn mài về cầu Long Biên của ông tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: FB Lê Đình Nguyên

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo nói: "Tôi cũng hơi ngạc nhiên về đề tài này, bởi vì trước đây mảng đề tài chủ yếu của Thành Chương là đồng quê, hay những ký họa, một chút về phố cổ. Tất cả những cái đó đều là cái cớ để thể hiện phong cách của ông ấy. Tôi quan niệm đó là tranh lập thể. Còn đối với cầu Long Biên, tôi cũng là một nhà nhiếp ảnh nên hiểu rất rõ. Năm 2017, tôi có ra một cuốn sách, trong đó có một chương viết về cầu Long Biên. Nhưng cầu Long Biên dưới góc nhìn của nhà nhiếp ảnh khác với góc nhìn cầu Long Biên của họa sĩ..."

Gia đình và những người bạn của họa sĩ Thành Chương tại không gian giới thiệu một số tác phẩm tranh sơn mài về cầu Long Biên của ông tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: FB Lê Đình Nguyên

"Nhìn vào bộ tranh này, tôi thấy được cái "thực". Bên cạnh cột đèn cổ hay những chi tiết rất Hà Nội, việc thể hiện được cái "tinh nhuệ", cái thần thái của cầu Long Biên là điều cực kỳ khó. Nhưng khi nhìn kỹ, những bức tranh lớn về cầu Long Biên của Thành Chương đã chở đầy "hồn vía" của Hà Nội. Tôi cho rằng đây là một trong những biểu tượng nổi bật của Hà Nội, chứ không chỉ riêng gì Tháp Rùa hay Cột Cờ", ông Bảo bày tỏ.

Theo họa sĩ, những bức tranh được hình thành từ ký ức tuổi thơ và quá trình gắn bó của ông với Hà Nội cũng như cây cầu Long Biên. Ảnh: Họa sĩ cung cấp

Họa sĩ Vi Kiến Thành nhận định: "Tôi nghĩ giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm nay quyết định chọn bộ tranh vẽ về cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương cho Hạng mục Tác phẩm là một lựa chọn vô cùng chính xác. Đây là giải thưởng mà tôi nghĩ giới mỹ thuật đã chờ đợi rất lâu rồi. Anh Thành Chương là một họa sĩ rất tài năng, có uy tín và có tình yêu Hà Nội tha thiết. Bộ tranh vẽ về cầu Long Biên - cây cầu lịch sử gắn liền với Hà Nội - được anh thể hiện bằng một ngôn ngữ tạo hình vô cùng hiện đại với những bố cục rất đương đại. Sự tôn vinh này là hoàn toàn xứng đáng."

Những bức tranh sơn mài của họa sĩ Thành Chương vẽ về cầu Long Biên được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội 2026.

Họa sĩ Thành Chương đã vẽ loạt tranh ở tuổi gần 80. Theo họa sĩ, những bức tranh được hình thành từ ký ức tuổi thơ và quá trình gắn bó của ông với Hà Nội cũng như cây cầu Long Biên. Những bức tranh phần lớn có kích thước 120 × 180 cm này không được thể hiện theo lối tả thực mà được xử lý thông qua các mảng màu và hình khối.

Theo bạn bè của Thành Chương, sự trở lại với mảng đề tài Hà Nội của ông khẳng định tầm vóc của một cá tính nghệ thuật độc đáo. Sự kết hợp giữa tư duy đồ họa sắc sảo và chất liệu sơn mài truyền thống đã tạo nên một dấu ấn khó lẫn của Thành Chương!

Những người bạn của họa sĩ Thành Chương tham dự Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: FB Lê Đình Nguyên

Họa sĩ Vi Kiến Thành đánh giá, "anh Thành Chương vốn là một trong những họa sĩ đồ họa hàng đầu của Việt Nam. Do đó, khi đưa ngôn ngữ đồ họa chuyển sang chất liệu sơn mài, tác phẩm tạo được hiệu ứng vừa hiện đại, đương đại mà lại rất gần gũi với đại chúng. Phong cách của anh Chương có thể gọi là "dân gian đương đại" - sự kết hợp rất tài tình giữa các yếu tố nghệ thuật, văn hóa truyền thống Việt Nam với tinh thần hiện đại của mỹ thuật thế giới. Vì thế, bộ sưu tập tranh về cầu Long Biên này theo tôi là cực kỳ ấn tượng và xuất sắc. Điều khiến chúng tôi nể phục nhất là sức làm việc của anh."

Ẩn sau những mảng màu rực rỡ ấy là một sức làm việc phi thường của một người nghệ sĩ đã gần đến tuổi bát tuần!

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức một lần nữa cho thấy giá trị nghệ thuật đích thực được tôn vinh. Bộ tranh sơn mài cầu Long Biên không chỉ cho thấy ngọn lửa sáng tạo mãnh liệt ở tuổi gần 80 của họa sĩ Thành Chương, mà còn là món quà vô giá, một nét vẽ đầy kiêu hãnh mà ông gửi tặng Hà Nội ngàn năm văn hiến.