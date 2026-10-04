Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (thứ 3, từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng “AI kết nối - Áo xanh hành động”. Ảnh: TÂM ĐAN

Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo như: triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên năm 2026”; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số; cuộc thi thiết kế phim ngắn 1 phút bằng trí tuệ nhân tạo (AI); chương trình tập huấn “Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại trực tuyến”…

Các bạn trẻ tham quan triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên năm 2026”. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong đó, triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên năm 2026” là minh chứng cho trí tuệ và tinh thần đổi mới của tuổi trẻ thành phố với các không gian ấn tượng như: Ngôi nhà số cộng đồng, Trạm Tương lai, Không gian Khơi nguồn sáng tạo, Không gian Di sản số và Không gian Thanh niên số.

Dịp này, Thành đoàn ra mắt ứng dụng “AI kết nối - Áo xanh hành động” với thông điệp “Thu hẹp khoảng cách - Mở rộng cơ hội - Chung sức vì sự phát triển của Đà Nẵng” và ứng dụng “Tammi OA” dành cho đoàn viên, thanh niên.