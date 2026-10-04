Sắc màu Việt lung linh giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông Nga

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một ngày hội văn hóa - kinh tế - du lịch mang đậm bản sắc Việt được tổ chức tại vùng Viễn Đông, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, truyền thông và người dân sở tại.

Màn trống hội mở đầu sự kiện do sinh viên Nga - Việt tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông trình diễn. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tham dự sự kiện có đại diện chính quyền tỉnh Primorye, chính quyền thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao LB Nga tại Primorye, Lãnh sự đoàn, các sở, ban, ngành, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng đông đảo người dân sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông. Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh vùng Viễn Đông, nơi mặt trời mọc sớm nhất trên nước Nga, không chỉ là cửa ngõ nối liền với châu Á - Thái Bình Dương, mà còn là mảnh đất đong đầy tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga; nơi ghi dấu ấn 3 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Vladivostok. Sự kiện không chỉ quảng bá những nét đặc trưng về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nga, mà còn là nhịp cầu tri ân tình cảm bền chặt giữa nhân dân hai nước, mở ra cơ hội hợp tác mới trong văn hóa, kinh tế, thương mại và du lịch.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên bày tỏ mong muốn sự kiện "đưa Việt Nam đến gần hơn với người dân Vladivostok và vùng Viễn Đông" bằng âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và những câu chuyện về tiềm năng kinh tế, du lịch của đất nước, con người Việt Nam. Tổng Lãnh sự kỳ vọng sự kiện góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga, thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa Việt Nam với Vladivostok cũng như vùng Viễn Đông nói riêng; đồng thời làm nổi bật những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của Vladivostok và vùng Viễn Đông.

Bạn bè Nga - Việt chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình nghệ thuật của "Ngày Việt Nam" mở đầu bằng màn biểu diễn trống khai hội của tập thể sinh viên Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU). Tiếp đó, "Lễ hội Áo dài – Sắc màu Việt Nam" đưa khán giả ngược dòng thời gian, khám phá lịch sử phát triển của tà áo dài từ áo tứ thân thế kỷ XVII, áo ngũ thân thế kỷ XIX, đến kiểu dáng tân thời từ đầu thế kỷ XX đến nay. Những người mẫu Việt – Nga đã trình diễn những bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp vừa kín đáo, duyên dáng mà vẫn vừa đằm thắm đúng với tinh thần phương Đông.

Tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: điệu múa "Cô đôi thượng ngàn" mang đậm nét văn hóa dân gian của Đạo Thờ Mẫu Việt Nam do sinh viên Việt - Nga tại FEFU biểu diễn; ca khúc "Nhớ về Hà Nội" qua giọng ca của nghệ sĩ opera Nga Alina Sakhatskaya; hòa tấu violon "Khúc dạo đầu" do Dàn nhạc Thính phòng mẫu, trường Nghệ thuật thiếu nhi Vladivostok số 8 mang tên A.V. Vorobyov trình diễn; màn biểu diễn võ thuật Vịnh Xuân Quyền, nhánh Việt Nam của Câu lạc bộ Wushu "Dva Drakon", cùng điệu múa hoa sen "Một vòng Việt Nam" của tốp múa Nga – Việt và điệu nhảy truyền thống Kalinka của các nghệ sĩ nhí Cung Sáng tạo Thiếu nhi thành phố Vladivostok từ Trường Trung học số 82… đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Sau chương trình nghệ thuật, khách mời, khán giả tự do tham quan các gian hàng của lễ hội, thưởng thức ẩm thực đặc trưng như phở, nem, bánh mì, cà phê, hoa quả sấy khô của Việt Nam, tìm hiểu văn hóa qua các trò chơi dân gian như vẽ tranh Đông Hồ trên giấy dó, múa sạp… và khám phá tiềm năng về du lịch, kinh tế cũng như cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, chính quyền và truyền thông, báo chí sở tại cũng như bà con cộng đồng người Việt. Hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông, đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới. Thành công của sự kiện mở ra triển vọng cho những hoạt động giao lưu, hợp tác thường niên, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ngày càng đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đặc biệt là tại khu vực Viễn Đông.