[VIDEO] Tiếng kèn harmonica và góc nhìn an dưỡng hiện đại của U70

Ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời xa cõi tạm, khép lại một chặng đời đặc biệt của vị Tổng Tư lệnh huyền thoại. 13 năm sau ngày Đại tướng mất, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Đại tá Trần Hồng vẫn lần giở những ký ức ấy, như thể đang trở lại những ngày tháng được đứng sau ống kính và lặng lẽ nhìn một con người đi vào lịch sử.