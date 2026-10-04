Hơn 500 vận động viên chinh phục đường đá cổ Pa Vi tại Lai Châu

Các vận động viên xuất phát tranh tài ở cự ly 22km.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức, theo quy mô giải thể thao quần chúng cấp tỉnh mở rộng.

Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly 5km, 11km và 22km; trong đó cự ly 22km có nội dung dành cho nhà báo.

Từ 6 giờ sáng, các vận động viên tham gia cự ly 22km và 11km xuất phát. Từ 8 giờ, các vận động viên tham gia cự ly 5km bắt đầu xuất phát.

Riêng xã Sin Suối Hồ huy động 200 vận động viên tham gia cự ly 5km, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng của người dân địa phương.

Cung đường thi đấu gắn với con đường đá cổ Pa Vi và không gian du lịch Sin Suối Hồ là điểm nhấn của giải. Trên hành trình, các vận động viên vừa thử thách sức bền, vừa trải nghiệm cảnh quan núi rừng, bản làng vùng cao, qua đó cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu.

Nữ vận động viên đầu tiên về đích, hoàn thành chinh phục con đường đá cổ Pa Vi.

Để bảo đảm giải diễn ra an toàn, Ban tổ chức khảo sát thực địa, xây dựng sơ đồ các cự ly; bố trí các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế, lực lượng kiểm soát, trọng tài, cứu hộ, cứu nạn và hệ thống biển chỉ dẫn. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe vận động viên được triển khai trên các cung đường thi đấu.

Cùng với hoạt động thể thao, Giải “Bước chân trên mây-Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi năm 2026” góp phần giới thiệu vẻ đẹp Sin Suối Hồ, con đường đá cổ Pa Vi; lan tỏa hình ảnh Lai Châu, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và từng bước xây dựng giải trở thành sản phẩm thể thao-du lịch đặc trưng, thu hút vận động viên, du khách trong và ngoài tỉnh.