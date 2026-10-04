Mãn nhãn màn kéo cờ Tổ quốc trên ván lướt sóng ở hồ Tây
Sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ trên hồ Tây khi các vận động viên trình diễn ván lướt sóng có động cơ tại hồ Tây.
Những người trình diễn điều khiển ván lướt sóng có động cơ lao đi trên mặt nước, tạo thành các dải sóng trắng nối tiếp nhau. Trên mỗi chiếc ván, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, nổi bật giữa không gian hồ Tây, mang đến khung cảnh sôi động và giàu cảm xúc.
Hoạt động diễn ra trong không khí chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức, quy tụ gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, giàu bản sắc.
Điểm nhấn của sự kiện
Cao trào và khép lại
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/man-nhan-man-keo-co-to-quoc-tren-van-luot-song-o-ho-tay-169261004100734534.htm