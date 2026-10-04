Mãn nhãn màn kéo cờ Tổ quốc trên ván lướt sóng ở hồ Tây. Video: Tuấn Anh

Những người trình diễn điều khiển ván lướt sóng có động cơ lao đi trên mặt nước, tạo thành các dải sóng trắng nối tiếp nhau. Trên mỗi chiếc ván, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, nổi bật giữa không gian hồ Tây, mang đến khung cảnh sôi động và giàu cảm xúc.

Hoạt động diễn ra trong không khí chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức, quy tụ gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, giàu bản sắc.

Điểm nhấn của sự kiện

Đông đảo người dân và du khách tập trung ven hồ Tây theo dõi màn trình diễn cờ Tổ quốc trên mặt nước. Ảnh: Tuấn Anh

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tấm ván SUP trong màn diễu hành. Ảnh: Tuấn Anh

Cờ Tổ quốc xuất hiện trên cả thuyền hộ tống và những chiếc ván lướt sóng có động cơ. Ảnh: Tuấn Anh

Đoàn SUP mang cờ Tổ quốc di chuyển qua mặt hồ Tây, nhìn từ phía lan can ven bờ. Ảnh: Tuấn Anh

Người trình diễn điều khiển ván lướt sóng có động cơ, mang theo cờ Tổ quốc giữa những đợt sóng. Ảnh: Tuấn Anh

Đội hình ván lướt sóng có động cơ đồng loạt lướt trên mặt nước, tạo những dải sóng trắng. Ảnh: Tuấn Anh

Cao trào và khép lại

Đoàn SUP mang cờ đỏ sao vàng nối tiếp nhau trên mặt hồ Tây. Ảnh: Tuấn Anh

Những người trình diễn giữ thăng bằng trên ván lướt sóng có động cơ, tạo nên màn biểu diễn đẹp mắt. Ảnh: Tuấn Anh

Cờ Tổ quốc tung bay giữa sóng nước và làn khói màu, phía xa là những chiếc thuyền rồng. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân ghi lại màn trình diễn cờ Tổ quốc trên hồ Tây bằng điện thoại. Ảnh: Tuấn Anh