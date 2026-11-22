Hoa tam giác mạch thường nở rộ chính vụ vào tháng Mười, Mười một và kéo dài sang tháng Mười hai dương lịch hằng năm. Ảnh: L.N.S

Giữa làn sương mỏng, con đường nhỏ uốn lượn qua những sườn đồi, vách núi, rồi bất chợt mở ra trước mắt cả một triền hoa tam giác mạch tím hồng. Sắc hoa nổi bật giữa màu xám của đá, tựa những mảnh thổ cẩm rực rỡ trên váy áo của các cô gái Lô Lô.

Xa xa, dòng sông Nho Quế xanh ngọc uốn mình qua những dãy núi, góp thêm một nét mềm mại cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà thơ mộng.

Còn gì thú vị hơn khi thuê một chiếc xe máy, thong thả đi qua những cung đường ấy trong tiết trời se lạnh. Gió núi lùa qua tay áo, sương mỏng vương trên những triền đồi, còn những đồi hoa cứ nối nhau hiện ra sau mỗi khúc cua.

Giữa không gian mênh mang ấy, con người dường như nhỏ bé hơn, những lo toan thường nhật cũng tạm lùi lại phía sau. Chỉ còn tiếng xe, tiếng gió và cảnh sắc núi rừng mở ra trước mắt.

Những bông hoa nhỏ li ti mọc thành từng vạt, len giữa những phiến đá tai mèo, trải dài trên những sườn đồi dọc đường đi. Hoa tam giác mạch vốn là cây lương thực cứu đói, nhưng ngày nay còn được trồng thành những cánh đồng hoa phục vụ du lịch. Trên cao nguyên đá, vẻ mong manh của những cánh hoa càng làm nổi bật vẻ đẹp đắm say của đất trời.

Tháng Mười Một ở Đồng Văn không chỉ có hoa tam giác mạch. Những bông dã quỳ vàng rực bên đường, sắc trắng của cỏ lau trải dài trên sườn núi cũng góp phần làm nên vẻ đẹp riêng của mùa thu vùng cao.

Mỗi loài hoa mang một sắc màu, mỗi khúc đường lại mở ra một cảnh khác, khiến hành trình trở thành chuỗi khám phá đầy bất ngờ và những trải nghiệm thú vị.

Lần đầu đến cao nguyên đá Đồng Văn, người ta dễ đem lòng yêu mến mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc này. Yêu dòng Nho Quế xanh thẳm len giữa những vách núi dựng đứng, yêu hẻm Tu Sản sâu hun hút, yêu con đường Hạnh Phúc bám theo sườn núi, vượt qua đèo Mã Pí Lèng.

Và có lẽ, người ta còn yêu cả những con dốc cao, những khúc cua gấp và những vạt đá tai mèo sắc nhọn. Sau vẻ đẹp ấy là sức sống bền bỉ của con người miền đá.

Càng đi, càng ngắm cảnh, tôi càng thương người dân nơi đây. Thiên nhiên ban tặng cho Đồng Văn vẻ đẹp hùng vĩ, nhưng cuộc sống trên cao nguyên đá chưa bao giờ dễ dàng.

Đá tai mèo nhọn hoắt phủ khắp núi đồi, đất canh tác ít ỏi, người dân phải chắt chiu từng khoảnh đất nhỏ trong những hốc đá để trồng ngô. Nhìn những nương ngô bám vào sườn núi, tôi hiểu rằng để có màu xanh giữa miền đá xám, con người đã phải bỏ ra biết bao công sức.

Tháng Mười Một, cái lạnh vùng cao mới chỉ vừa chạm ngõ, chưa đến những ngày rét buốt của mùa đông. Hoa tam giác mạch đang độ khoe sắc, những cung đường vẫn mời gọi bước chân người lữ khách.

Nếu có dịp, hãy thử một lần đến Đồng Văn vào mùa hoa, tự mình đi qua những con đường quanh co, dừng chân bên một triền hoa hay ngắm dòng Nho Quế từ trên cao.

Tháng Mười Một đẹp vậy mà không lên đường thì cứ như thấy mình có lỗi với thiên nhiên vậy. Bạn còn chờ gì nữa mà không lên kế hoạch cho mình một chuyến đi đến nơi thiên nhiên đang mời gọi ấy?