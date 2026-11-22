Di tích Đại Nội Huế. Ảnh: Minh Sơn

Liên kết hai địa phương theo hướng hình thành một không gian du lịch thống nhất sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến miền Trung.

Không gian du lịch thống nhất

Huế và Đà Nẵng có nhiều điều kiện để hình thành một không gian du lịch liên kết đặc sắc của miền Trung. Một bên là vùng đất giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa cung đình, kiến trúc cổ và nhịp sống thanh bình; bên kia là đô thị biển năng động, có hạ tầng du lịch phát triển, hệ thống lưu trú đa dạng cùng lợi thế kết nối các điểm đến văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Sự khác biệt ấy không tạo ra khoảng cách tranh chấp, mà chính là cơ sở để hai địa phương bổ sung thế mạnh, mở rộng thị trường và gia tăng sức hấp dẫn cho toàn vùng.

Đặc biệt, Huế và Đà Nẵng cùng nằm trên không gian di sản miền Trung, nơi hội tụ những giá trị văn hóa có tầm vóc quốc tế. Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn tạo thành những điểm nhấn quan trọng, đại diện cho các lớp văn hóa cung đình, thương cảng và văn minh Chămpa.

Mỗi di sản mang một câu chuyện riêng, nhưng khi được kết nối trong một hành trình thống nhất, chúng có thể giúp du khách nhận diện rõ hơn chiều sâu lịch sử, sự giao thoa văn hóa và sức sống của vùng đất miền Trung qua nhiều thời kỳ.

Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là làm thế nào để du khách thuận tiện di chuyển từ Huế đến Đà Nẵng hay ngược lại mà quan trọng hơn là phải tạo được những sản phẩm đủ hấp dẫn để du khách muốn dành thêm thời gian khám phá.

Điều đó đòi hỏi tư duy phát triển du lịch phải chuyển từ liên kết tuyến điểm sang liên kết sản phẩm, từ khai thác danh thắng đơn lẻ sang tổ chức trải nghiệm xuyên suốt. Trong cấu trúc ấy, miền di sản cần được xác định là điểm tựa chiến lược; các sản phẩm biển, đảo, nhà vườn, ẩm thực, làng quê… là những nhánh trải nghiệm bổ trợ, giúp mở rộng không gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của du khách.

Miền di sản - trục chính định hình thương hiệu liên kết

Trước hết, cần xác định liên kết miền di sản văn hóa Huế - Đà Nẵng và các điểm đến lân cận là trục chủ đạo trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch liên vùng. Bởi mỗi địa phương sở hữu những giá trị di sản riêng biệt nhưng có khả năng bổ trợ, kết nối và làm giàu trải nghiệm cho nhau.

Nếu Huế nổi bật với quần thể di tích Cố đô, Đại Nội, hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn, chùa Thiên Mụ, sông Hương cùng những công trình kiến trúc truyền thống; thì Đà Nẵng mở ra những lát cắt văn hóa đa dạng qua thương cảng Hội An, thánh địa Mỹ Sơn cùng đời sống sinh hoạt và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Tây.

Chính sự khác biệt nhưng bổ sung cho nhau giữa các không gian di sản là cơ sở để hình thành một miền trải nghiệm văn hóa thống nhất, có chiều sâu và sức hấp dẫn vượt ngoài phạm vi từng điểm đến riêng lẻ.

Nếu thiếu sự liên kết, các di sản dễ bị khai thác rời rạc, khiến hành trình của du khách chủ yếu dừng lại ở việc tham quan từng địa danh mà chưa cảm nhận đầy đủ mối quan hệ lịch sử, văn hóa và sự tiếp nối giữa các vùng đất. Ngược lại, khi được kết nối thành những tuyến du lịch có chủ đề, các di sản sẽ cùng kể nên một câu chuyện rộng lớn hơn về lịch sử, nghệ thuật, tín ngưỡng, giao thương và đời sống cộng đồng, qua đó gia tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho toàn vùng.

Trên cơ sở đó, sản phẩm du lịch miền di sản cần được phát triển theo hướng chuyển từ tham quan đơn điểm sang khám phá liên vùng, từ tiếp cận cảnh quan sang trải nghiệm chiều sâu văn hóa.

Bên cạnh hoạt động tham quan di tích, cần xây dựng các chương trình thuyết minh chuyên đề, trải nghiệm văn hóa cung đình, tìm hiểu trang phục và nghi lễ truyền thống, thưởng thức nghệ thuật biểu diễn, khám phá kiến trúc, tìm hiểu phong tục và đời sống cộng đồng… kết hợp các hoạt động giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên, gia đình và khách quốc tế. Các chương trình cần được thiết kế phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm khách, đồng thời bảo đảm tính chân thực và tôn trọng giá trị nguyên gốc của di sản.

Hải Vân - điểm giao thoa, kết nối hành lang du lịch biển, đảo

Nếu miền di sản tạo nên trục liên kết về văn hóa, thì đèo Hải Vân có thể trở thành điểm nhấn cảnh quan, góp phần kết nối không gian du lịch biển, đảo và khám phá thiên nhiên giữa Huế và Đà Nẵng.

Không chỉ là cung đường nổi tiếng với cảnh sắc núi non hùng vĩ, Hải Vân còn là điểm chuyển tiếp giữa vịnh Lăng Cô thơ mộng và đô thị biển Đà Nẵng năng động. Khai thác hợp lý giá trị cảnh quan và trải nghiệm tại khu vực này sẽ giúp hành trình vượt qua Hải Vân trở thành một phần hấp dẫn của chuyến đi.

Trên trục kết nối ấy, các sản phẩm du lịch biển, đảo và sinh thái cần được tổ chức theo hướng bổ trợ lẫn nhau, phát huy thế mạnh riêng của từng điểm đến.

Lăng Cô phù hợp với nghỉ dưỡng ven vịnh, thưởng thức hải sản và trải nghiệm đời sống cộng đồng ven biển; đầm phá Tam Giang hấp dẫn bởi cảnh quan bình minh, hoàng hôn, ẩm thực và văn hóa làng chài. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà nổi bật với hệ sinh thái rừng - biển đa dạng, thích hợp cho các hoạt động khám phá thiên nhiên có trách nhiệm; Cù Lao Chàm mang đến trải nghiệm biển đảo gắn với đời sống cộng đồng, văn hóa làng biển và bảo tồn hệ sinh thái.

Cùng với đó, cần nghiên cứu phát triển các gói sản phẩm du lịch liên vùng theo chủ đề, gắn với nhu cầu và quỹ thời gian của từng phân khúc khách, thay vì chỉ kết nối cơ học các điểm tham quan như: hành trình “Di sản và biển xanh”, “Từ miền di sản đến làng biển”, “Cung đường di sản xanh”, kết nối Hải Vân - Lăng Cô - Sơn Trà; “Hành trình ẩm thực miền Trung”...

Đối với phân khúc khách có thời gian lưu trú dài hơn, có thể xây dựng các hành trình chuyên đề về thiên nhiên, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa ban đêm.

Đồng thời cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và cộng đồng địa phương trong xây dựng lịch trình, thống nhất chất lượng dịch vụ và quảng bá chung.