Không gian cà phê tận dụng cảnh quan đồng ruộng.

Tại Chương Mỹ, những quán cà phê giữa cánh đồng đang tạo nên điểm hẹn thú vị cho những người muốn tạm rời xa nhịp sống sôi động, ồn ào nơi phố thị.

Nằm cách trung tâm Thủ đô chưa đầy 20km, các không gian cà phê giữa mênh mông đồng ruộng tạo nên một trải nghiệm khác biệt so với những quán cà phê đã quen thuộc trong lòng phố. Chỉ cần tìm kiếm vài từ khóa trên ứng dụng bản đồ, không khó để bắt gặp những cái tên như “Ngọn Gió”, “Trạm Đồng Lúa” hay “Trạm Cảm Xúc Cafe Ruộng” - các không gian cà phê tận dụng cảnh quan đồng ruộng làm phông nền tự nhiên.

Thay vì những thiết kế cầu kỳ, bó hẹp trong cửa kính, không gian cà phê nơi đây chỉ giản đơn là những bàn ghế đặt trên con đường gỗ chạy giữa cánh đồng, khoảng hiên rộng hay vài chòi nhỏ lợp mái lá giản dị. Du khách tìm đến đây để tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn những thửa ruộng trải dài và cảm nhận sự thư thái khi được hòa mình giữa thiên nhiên.

Tiếng gió rì rào thổi nhẹ qua đồng lúa, màu xanh mát mắt hay ánh vàng rực rỡ, bầu trời rộng mở và hương đồng gió nội thoảng bay tạo nên một khung cảnh bình dị mà nên thơ, đôi khi khiến người ta nhớ về những miền quê thân thuộc có ông bà, cha mẹ và những ngày bé xíu. Cuốn hút nhất nơi đây có lẽ là khi hoàng hôn ngọt ngào buông xuống và bầu trời chuyển dần theo từng sắc cam, hồng hay tím nhạt... Vì thế, nhiều người đã tìm đến đây để vẽ, chụp lưu lại những khoảnh khắc chiều bình yên đẹp đến nao lòng.

Sự xuất hiện của những quán cà phê ruộng đã và đang gợi mở cách tiếp cận mới cho những ý tưởng sáng tạo. Một khung cảnh quen thuộc trong đời sống nông thôn cũng có thể trở thành không gian trải nghiệm mới, nơi con người tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên. Đôi khi, một chuyến đi trở nên đáng nhớ không phải là những trải nghiệm xa hoa hay điểm đến nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là được sống chậm lại giữa hương đồng và những làn gió mát lành chiều quê.