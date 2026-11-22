Các vận động viên tham gia Giải chạy bộ Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tham dự giải có 33 đơn vị với gần 2.400 vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trong tỉnh.

Các vận động viên tranh tài ở hai cự ly, gồm 2km dành cho nữ và 5km dành cho nam. Bên cạnh nội dung thi đấu, chương trình còn có hoạt động chạy đồng hành cự ly 1km sau lễ khai mạc, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát tại Giải chạy bộ Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá cho biết, giải chạy góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, cảnh quan và tiềm năng du lịch của tỉnh đến nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thi đấu cọ xát và tăng cường đoàn kết.

“Thông qua giải, An Giang hưởng ứng phong trào mỗi người dân chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Việc duy trì tập luyện góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần, phục vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Trần Nguyễn Bá nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia Giải chạy bộ Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Giải chạy bộ nằm trong chuỗi hoạt động Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11; hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.