Rừng lim trên đất Lam Kinh

Lim phủ xanh đất Lam Kinh

Giữa không gian cổ kính của Lam Kinh, những thân lim cao vút, tán cây rộng đan xen cùng nhiều loài cây bản địa tạo nên một màu xanh nối dài. Đi trên những lối dẫn vào khu di tích, du khách dễ dàng bắt gặp cây lim ở nhiều vị trí. Có những cây còn non, cũng có những cây đã hàng trăm năm tuổi, lặng lẽ đứng cùng di tích qua bao thế hệ.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh có diện tích hơn 200ha, trong đó trên 100ha là rừng. Đây là khu rừng đặc dụng với hệ thực vật phong phú, gồm nhiều loài cây bản địa và cây quý được bảo tồn. Lim, lát, dổi, pù hương... cùng nhiều loài cây khác tạo nên hệ sinh thái đa dạng, góp phần duy trì cảnh quan xanh cho toàn bộ khu di tích.

Những cây lim cổ thụ phủ xanh không gian Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Theo ông Hồ Hà Hải, Trưởng phòng Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh, cây lim là một trong những loài cây đặc biệt tại đây, phân bố rộng và có nhiều thế hệ sinh trưởng trên đất Lam Kinh. Có những cây cổ thụ đã tồn tại hàng trăm năm.

“Rừng Lam Kinh cũng chính là yếu tố cấu thành, tạo nên giá trị cho di tích Lam Kinh”, ông Hồ Hà Hải cho biết.

Những “nhân chứng” của thời gian

Nếu rừng cây tạo nên màu xanh của Lam Kinh thì những cây cổ thụ lại góp phần kể câu chuyện về thời gian.

Năm 2013, 18 cây cổ thụ tại Lam Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đây là những cây có tuổi đời hàng trăm năm, thuộc nhiều loài như lim xanh, đa, sui, dổi, ruối... Trong đó có những cây được xác định khoảng 500-600 năm tuổi.

Đặc biệt, cây lim còn gắn với câu chuyện “cây lim hiến thân” được nhiều người biết đến khi tìm hiểu về Lam Kinh.

Vị trí cây lim “hiến thân” gắn với câu chuyện được nhiều du khách nhắc đến khi tìm hiểu về Lam Kinh.

Theo tư liệu giới thiệu về Lam Kinh, trong quá trình chuẩn bị phục dựng Chính điện, một cây lim cổ thụ khoảng 600 năm tuổi tại khu vực lăng mộ đã chết. Điều đặc biệt là thân cây có kích thước phù hợp với một số cấu kiện gỗ phục vụ công trình. Từ đó, câu chuyện về cây lim “hiến thân” trở thành một giai thoại được nhiều du khách nhắc lại.

Từ rừng lim đến trải nghiệm di sản

Chị Lê Thị Thức, thuyết minh viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh cho biết: Rừng cây, đặc biệt là những cánh rừng có nhiều lim, là một trong những điểm tạo ấn tượng đối với du khách.

Tại Lam Kinh có lim xanh và lim xẹt. Nếu lim xanh gây ấn tượng bởi thân cây, tán cây và giá trị của loài gỗ quý thì lim xẹt tạo điểm nhấn bởi những chùm hoa màu vàng.

“Du khách đến Lam Kinh không chỉ được chiêm bái, đảnh lễ và nghe những câu chuyện lịch sử về các vua, thái hậu triều Lê mà còn được hưởng không khí trong lành, ngắm núi rừng Lam Sơn, ngắm những đồi lim, rừng lim”, chị Thức chia sẻ.

Ông Bùi Văn Thắng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết ông đặc biệt ấn tượng khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy cây lim và nghe câu chuyện về “cây lim hiến thân”.

“Đến Lam Kinh tôi thực sự thích thú khi được biết đến nhiều câu chuyện lịch sử vừa hào hùng vừa thú vị. Tôi cũng thực sự ấn tượng khi nghe chuyện cây lim hiến thân và được thăm rừng lim. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cây lim ngoài đời”, ông Thắng chia sẻ.

Không chỉ có lim, hệ thực vật ở Lam Kinh còn có nhiều loài cây bản địa và cây có nguồn gen quý như sui, dổi, sến, táu, vàng tâm... Sự phong phú ấy tạo nên một không gian sinh thái đặc biệt, nơi giá trị tự nhiên hòa quyện cùng giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Không gian rừng lim và hệ thực vật phong phú tại Lam Kinh.

Gần 600 năm đã đi qua kể từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nhưng màu xanh của rừng vẫn ở lại. Những thế hệ lim tiếp tục sinh trưởng, lan tỏa trên đất Lam Kinh, góp phần giữ gìn cảnh quan và tạo nên một “di sản xanh” đặc biệt của xứ Thanh.