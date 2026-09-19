Khai trương triển lãm 'Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống'

Dự chương trình về phía đại biểu quốc tế có: Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret, Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France Stéphane Beaudet; về phía đại biểu thành phố Hà Nội có: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Ngoại vụ Ngô Minh Hoàng; đại biểu phường Cửa Nam có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Hoàng Trường...

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố dự án Mùa văn hóa với chủ đề “Di sản cây xanh Hà Nội”. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm thông tin, đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức từ ngày 19-9-2026 đến ngày 10-1-2027 với tên gọi Mùa Văn hóa cùng chủ đề “Di sản cây xanh Hà Nội”, cũng là mô hình hoạt động hoàn toàn mới được các chuyên gia văn hóa của Vùng Île-de-France thiết kế nhằm phát huy giá trị di sản cho công trình biệt thự 49 Trần Hưng Đạo.

Triển lãm ảnh chủ đề “Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống” với 47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật mở ra cách tiếp cận mới đối với cây xanh đô thị - từ những hàng cây quen thuộc đến những cây cổ thụ, không gian xanh đặc biệt. Đồng thời, đây cũng là sự tiếp nối kết quả từ dự án trùng tu biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, tạo cơ hội để người dân, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, chuyên gia và du khách cùng khám phá, chia sẻ những câu chuyện về cây xanh Hà Nội.

Triển lãm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô và khách du lịch tới tham quan. Ảnh: PV

Phường Cửa Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố, Vùng Île-de-France, PRX-Vietnam cùng các chuyên gia, đối tác để triển khai hiệu quả những nội dung của chương trình; đồng thời vận động nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia gìn giữ, phát huy giá trị di sản kiến trúc, cảnh quan và cây xanh, góp phần xây dựng Cửa Nam thành không gian đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đánh giá, các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm đã thể hiện sinh động quá trình cây xanh sinh trưởng, tồn tại cùng đô thị và con người, qua đó cho thấy cây xanh đã trở thành một phần của nghệ thuật, mang lại những giá trị tích cực về văn hóa, nghệ thuật.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tin tưởng, với sự quản lý có trách nhiệm, năng động, sáng tạo của phường Cửa Nam, cùng sự hợp tác, hỗ trợ của Vùng Île-de-France, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, triển lãm sẽ góp phần lan tỏa tình yêu cây xanh, ý thức gìn giữ di sản và những giá trị nghệ thuật gắn với cây xanh; qua đó khẳng định sự trân trọng của Hà Nội đối với cuộc sống xanh, đồng thời góp phần thực hiện các kế hoạch xanh hóa và chuyển đổi xanh của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France Stéphane Beaudet phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Tham dự chương trình, Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France Stéphane Beaudet cho rằng, mối liên hệ, sự gắn bó của người dân Hà Nội với di sản cây xanh là một giá trị giàu ý nghĩa, thể hiện truyền thống gắn bó với thiên nhiên của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo ông Stéphane Beaudet, những bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm cho thấy sự hiện diện của cây xanh như một nguồn di sản trong đời sống đô thị Hà Nội. Đây là điều đặc biệt trong bối cảnh các đô thị trên thế giới đang phải đối mặt với quá trình đô thị hóa, sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp và không gian tự nhiên.

Triển lãm trưng bày từ thứ Ba đến Chủ nhật vào các khung giờ từ 9 - 12h và 14 - 17h, vào cửa miễn phí.