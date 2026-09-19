Trao quà Trung thu yêu thương tại xã Thượng Nông, Giáp Trung

Đại diện Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng gần 800 suất quà gồm: Áo khoác mùa đông, bình nước, chậu nhựa, đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập, bánh kẹo, đồ chơi, đèn Trung thu cho các em học sinh và 10 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng sách do các nhà hảo tâm quyên góp cho thư viện nhà trường. Tổng kinh phí trao tặng gần 180 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Thượng Nông trao quà cho các em học sinh.

Chương trình Trung thu yêu thương được Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức hằng năm, với mong muốn mang đến một Tết Trung thu ý nghĩa, vui tươi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Những phần quà giúp các em đón Tết Trung thu ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, khích lệ các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Nhà hảo tâm chuẩn bị đèn Trung thu tặng cho các em học sinh.

Đại diện Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao quà cho các em học sinh.

Đại diện Chương trình thiện nguyện “Ấm vùng cao” trao quà cho các em học sinh.

*Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Giáp Trung đã diễn ra Chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị: Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam; Trung tâm nghiên cứu Giáo dục và Phát triển cộng đồng Đông Nam Á (Sea GN); Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tinh thần (Souline); Dentisanlab; Mbbaby – Mẹ bầu & Em bé; Công ty TNHH MTV in Tạp chí Cộng sản tổ chức.

10 học sinh nghèo vượt khó của xã Giáp Trung được nhận học bổng của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Chương trình có sự tham gia của hơn 1.100 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Giáp Trung. Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các em học sinh được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Trung thu cổ truyền; giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm báo chí, sách, trang phục truyền thống, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, các em còn được hoà mình vào các hoạt động trải nghiệm như làm đèn ông sao, thêu trang phục dân tộc truyền thống, chơi các trò chơi dân gian và phá cỗ.

Đại diện Tổ chức GNI tại Việt Nam trao quà cho các em học sinh.

Dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng các đơn vị tài trợ trao tặng 75 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Giáp Trung. Đồng thời trao tặng hơn 1.200 phần quà trung thu, trên 1.200 chiếc ba lô, 100 đèn Trung thu cùng nhiều đồ dùng học tập cho học sinh nhà trường. Tổng trị giá các phần quà gần 380 triệu đồng.

Nhà tài trợ tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Giáp Trung.

Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang và nhà tài trợ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Giáp Trung.

Các em vui phá cỗ.

Học sinh xã Giáp Trung đọc các ấn phẩm của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

“Trung thu yêu thương” là chương trình được Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức hằng năm với mong muốn mang Tết Trung thu đến gần hơn với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Năm nay, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tổ chức chương trình tại 10 điểm trường khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh, trao khoảng 3.000 suất quà cho học sinh. Qua mỗi điểm đến, “Trung thu yêu thương” không chỉ mang đến những phần quà mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng, góp phần để các em nhỏ có thêm một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp.