3 hoạ sĩ Cà Mau góp mặt tại Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần thứ 5

Triển lãm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Màu nước Quốc tế toàn cầu (IWS) cùng Câu lạc bộ hoạ sĩ màu nước Hà Nội (HWA), Aquarelle Pyreneenne (Pháp) và QAS concept tổ chức.

Đây là lần thứ 5 triển lãm của IWS diễn ra tại Việt Nam và là lần thứ 2 IWS phối hợp Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (triển lãm đầu tiên năm 2019).

Không gian trưng bày các tác phẩm màu nước tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Atanur Dogan, người sáng lập kiêm Chủ tịch IWS; GS.TS - Nhà điêu khắc Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đại diện đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Slovakia, Úc, Séc, Ba Lan, Trung Quốc, Azerbaijan, Bỉ, Nga, Indonesia và Philippines.

Ông Atanur Dogan, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hiệp Hội màu nước Quốc tế toàn cầu, phát biểu tại triển lãm.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 202 tác phẩm, gồm 172 tác phẩm của 170 hoạ sĩ quốc tế và 30 tác phẩm của 30 hoạ sĩ Việt Nam.

Đáng chú ý, tỉnh Cà Mau có 3 hoạ sĩ có tác phẩm góp mặt tại triển lãm, gồm: Phan Thái Hoàng, Văn Minh Chìu và Lê Việt Hồng.

Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng, Trưởng Ban triển lãm Quốc tế (khu vực miền Nam), phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc, hoạ sĩ Phan Thái Hoàng, Trưởng Ban triển lãm Quốc tế (khu vực miền Nam), nhấn mạnh: Qua 4 kỳ tổ chức, sự kiện ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng nghệ thuật.

Bằng chất liệu màu nước đặc trưng trong trẻo, mềm mại và giàu tính ngẫu hứng, các tác giả đã khai thác đa dạng chủ đề từ phong cảnh, chân dung đến khoảnh khắc đời thường, lan toả những câu chuyện giàu cảm xúc về con người, thiên nhiên và cuộc sống.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Không chỉ trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình năm nay dự kiến triển khai các hoạt động giao lưu tại Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), Nhà hát Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) và tổ chức chuyến trải nghiệm sáng tác thực tế tại Đất Mũi - Cà Mau.

Những nét vẽ màu nước mang đến nhiều góc nhìn về thiên nhiên, con người và cuộc sống.

Các hoạ sĩ quốc tế giao lưu tại không gian triển lãm.

Triển lãm Tranh màu nước Quốc tế lần thứ 5 kéo dài đến ngày 22/9, là dịp để công chúng thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật trong nước và quốc tế; đồng thời tạo không khí giao lưu chuyên môn cởi mở giữa các hoạ sĩ, nhằm chia sẻ kinh nghiệm sáng tác và tìm kiếm những kết nối mới trong hoạt động nghệ thuật.

Qua triển lãm cũng đưa mỹ thuật màu nước Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với dòng chảy nghệ thuật đương đại thế giới./.