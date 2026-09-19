Dư âm từ những bước chân
Có những chuyến đi kết thúc khi người ta rời khỏi một vùng đất. Nhưng cũng có những chuyến đi… càng đi xa, càng để lại dấu chân sâu hơn. Bảy ngày. Hơn 10 điểm di tích. Những con đường gập ghềnh, những hố khai quật, những lớp đất mang trong mình dấu tích của một nền văn hóa đã tồn tại cách đây hàng nghìn năm. Ở tuổi 70, Tiến sĩ Rima Hooja vẫn bước đi như thế. Chậm để quan sát. Nhanh để không bỏ lỡ. Và luôn dừng lại trước một dấu vết nhỏ nhất của quá khứ.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-du-am-tu-nhung-buoc-chan-a497457.html