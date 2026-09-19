Dư âm từ những bước chân

Lần đầu tổ chức Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế, Hà Nội không chỉ đưa dòng nhạc này đến gần công chúng mà còn xây dựng thương hiệu văn hóa mới. Đây sẽ là không gian giao lưu nhạc jazz có quy mô và tính kết nối quốc tế, để nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ nhiều quốc gia cùng biểu diễn, trao đổi chuyên môn và chia sẻ những thực hành âm nhạc mới.